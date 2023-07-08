NBA／紐奧良鵜鶘終於鬆口！願意交易「怪物狀元」Zion Williamson
美國職籃NBA（National Basketball Association）紐奧良鵜鶘隊當家球星Zion Williamson，近期傳出可能被交易消息，根據美國媒體《Bleacher Report》報導，已經被球隊從不可交易名單中剔除，《Bleacher Report》記者Chris Haynes說到：「只要在對的情況及合適的交易包裹下，Williamson是可以被交易的」，雖然說選秀大之前就已經傳出許多交易傳聞，但最終都不了了之。
實習記者陳逸/綜合報導
自2019年Williamson以狀元之姿降臨紐奧良以來，Williamson便因為體重問題導致傷勢不斷，生涯至今4個賽季的時間僅出賽114場比賽，2019-2020、2022-2023兩賽季分別只出賽24場比賽跟29場比賽，其中2021-2022賽季更是整季報銷。
雖然在比賽中，Williamson展現了十足的主宰力，2020-2021賽季出賽61場，場均繳出27.0分7.2籃板3.7助攻，投籃命中率高達61.1%，但長期無法擺脫傷病的問題，還是讓鵜鶘隊對他失去耐心。
儘管Williamson仍然是聯盟中一線球星，去年賽季初也一度率隊排名西區第一，但在季末Williamson持續缺陣的情況下，還是在隊中另一名球星IBrandon Ingram的帶領下打進附加賽，因此目前鵜鶘隊更傾向用Williamson做交易，以換來其他球員輔助Ingram。