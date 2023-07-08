全家9元霜淇淋有對手！超商「香草霜淇淋19元」　全聯冰品買1送1

暑假7飯店吃到飽優惠懶人包　4人同行1人免費！爽吃松葉蟹、美牛

▲暑假已到來，也是聚餐旺季，全台飯店的吃到飽餐廳紛紛推出各種優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲暑假已到來，也是聚餐旺季，全台飯店的吃到飽餐廳紛紛推出各種優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假已到來，也是聚餐旺季，全台飯店的吃到飽餐廳紛紛推出各種優惠，包含四人同行一人免費，又或者另增加松葉蟹、美國牛肉等高檔食材菜色，並強調菜色升級不加價。想吃得暢快又傳優惠，可得把握這一波。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍長榮鳳凰酒店(礁溪)
旗下的桂冠自助餐廳推出平日限定優惠，即日起到八月底前，凡是宜蘭縣民(身分證字號為G開頭或戶籍地在宜蘭縣者)、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐即享四人同行一人免費，平日的早午餐、晚餐適用，就連飯店內另一家煙波亭火鍋，午、晚餐也適用。大人及兒童可合併計算，免費者以價低者計。而桂冠自助餐廳現正推出晚餐限定的「一鴨六吃全鴨宴」。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)旗下的桂冠自助餐廳現正推出烤鴨宴，另推平日限定優惠，凡是宜蘭縣民、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐，享四人同行一人免費。（圖／長榮鳳凰酒店提供）
▲長榮鳳凰酒店(礁溪)旗下的桂冠自助餐廳現正推出烤鴨宴，另推平日限定優惠，凡是宜蘭縣民、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐，享四人同行一人免費。（圖／長榮鳳凰酒店提供）
📍台北寒舍艾美酒店
「探索廚房」平日周一至周四晚餐餐期推出「炎夏盛宴」活動，主打澎湖海鮮菜色，並特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」，原本僅至6月底，現加開至7月27日。海鮮桶包含松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜與蟹腳等豪邁海鮮，其他菜色包含中東串燒、巴西燒烤，以及繽紛的芒果季甜品，都能暢快享用。另外還推出平日午餐、下午茶用餐優惠，4人同行1人免費

▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的「炎夏盛宴」活動，主打澎湖直送的海鮮料理，另外還有霸氣的松葉蟹海鮮桶等。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）
▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的「炎夏盛宴」活動，主打澎湖直送的海鮮料理，另外還有霸氣的松葉蟹海鮮桶等。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）
📍台北喜來登飯店
「十二廚」平日周一至周四晚餐餐期推出「仲夏海鮮季」，同樣也是將活動延長到7月27日，菜色升級不加價。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，同樣強打「松葉蟹海鮮桶」無限供應，包含松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶。

▲台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，除原先熱門品項外，更推出多達5款全新海鮮季料理，尤同樣強打「松葉蟹海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，除原先熱門品項外，更推出多達5款全新海鮮季料理，尤同樣強打「松葉蟹海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）
📍台北六福萬怡酒店
敘日全日餐廳，將於夏季七、八月，推出多項優惠活動，包含「我愛七月：身分證字號對對碰」於7月10日至7月31日凡兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、7」，即可享第二人餐費半價。且7月將於假日限定，提供松葉蟹無限吃到飽活動。另外，8月31日前不分平假日至敘日享用午餐或晚餐，單筆消費達5200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動。

▲「西班牙風味炭烤松葉蟹」7月將持續供應，平日採限量位上，假日時段則特別加碼成松葉蟹無限吃到飽活動。（圖／六福萬怡酒店提供）
▲「西班牙風味炭烤松葉蟹」7月將持續供應，平日採限量位上，假日時段則特別加碼成松葉蟹無限吃到飽活動。（圖／六福萬怡酒店提供）
📍台北新板希爾頓酒店
二樓的「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，共有10多道地中海美食料理，即日起起還祭出「市集一起Fun暑假」優惠活動，不限平假日憑身分證有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折（限本人使用），活動至7月31日止。

▲新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，共有10多道地中海美食料理，不限平假日憑身分證有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折。（圖／新板希爾頓提供）
▲新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，共有10多道地中海美食料理，不限平假日憑身分證有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折。（圖／新板希爾頓提供）
📍台北國泰萬怡酒店
MJ Kitchen即日起推出「酷熱燒烤趴」主題新菜色，端出多道海陸燒烤美饌，包含「紅酒極汁戰斧豬」、「重慶麻辣烤魚」、「韓式泡菜烤牛肉」、「石板烤三色豬五花」、「冰火沙巴雍焗生蠔」、「BBQ燒烤豬肋排」等菜色，平日晚間原價用餐再送下午茶餐券1張。6月24日至7月31日，周末成人午晚餐再送半尾龍蝦1隻。另外，平日晚餐時段，萬豪旅享家會員也有75折優惠。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起推出「酷熱燒烤趴」主題新菜色，平日晚間原價用餐再送下午茶餐券1張。6月24日至7月31日周末成人午晚餐再送半尾龍蝦1隻。平日晚餐時段會員也有75折優惠。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）
▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起推出「酷熱燒烤趴」主題新菜色，平日晚間原價用餐再送下午茶餐券1張。6月24日至7月31日周末成人午晚餐再送半尾龍蝦1隻。平日晚餐時段會員也有75折優惠。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）
📍漢來美食
從飯店起家的漢來美食與美國肉類出口協會攜手合作，即日起至8月4日推出「美牛狂歡節」，旗下知名的Buffet餐廳「漢來海港餐廳」全台共有7家，皆推出4款主題菜色，包含爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。另外針對「來美食APP」推出會員限定，於活動期間內至全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元，並使用「來美食APP」集點，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食6000元電子抵用券。

▲「美牛狂歡節」活動期間，漢來海港餐廳推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應。（圖／漢來美食提供）
▲「美牛狂歡節」活動期間，漢來海港餐廳推出四款主題菜色：爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，無限量供應。（圖／漢來美食提供）

快對身分證！「527」中兩碼第二人半價　假日「松葉蟹吃到飽」

身份證亮出來！「0、2、7」中兩碼　胭脂蝦、巨蛤吃到飽

宜蘭人秀身分證！吃到飽餐廳4人同行1人免費　大嗑烤鴨六吃

青蛙火鍋來了！自助區吃到飽震撼　客嚇爆：當場看到想吐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀