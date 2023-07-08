暑假7飯店吃到飽優惠懶人包　4人同行1人免費！爽吃松葉蟹、美牛

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旗下的桂冠自助餐廳推出平日限定優惠，即日起到八月底前，凡是宜蘭縣民(身分證字號為G開頭或戶籍地在宜蘭縣者)、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐即享四人同行一人免費，平日的早午餐、晚餐適用，就連飯店內另一家煙波亭火鍋，午、晚餐也適用。大人及兒童可合併計算，免費者以價低者計。而桂冠自助餐廳現正推出晚餐限定的「一鴨六吃全鴨宴」。
📍台北寒舍艾美酒店
「探索廚房」平日周一至周四晚餐餐期推出「炎夏盛宴」活動，主打澎湖海鮮菜色，並特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」，原本僅至6月底，現加開至7月27日。海鮮桶包含松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜與蟹腳等豪邁海鮮，其他菜色包含中東串燒、巴西燒烤，以及繽紛的芒果季甜品，都能暢快享用。另外還推出平日午餐、下午茶用餐優惠，4人同行1人免費。
📍台北喜來登飯店
「十二廚」平日周一至周四晚餐餐期推出「仲夏海鮮季」，同樣也是將活動延長到7月27日，菜色升級不加價。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，同樣強打「松葉蟹海鮮桶」無限供應，包含松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶。
📍台北六福萬怡酒店
敘日全日餐廳，將於夏季七、八月，推出多項優惠活動，包含「我愛七月：身分證字號對對碰」於7月10日至7月31日凡兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、7」，即可享第二人餐費半價。且7月將於假日限定，提供松葉蟹無限吃到飽活動。另外，8月31日前不分平假日至敘日享用午餐或晚餐，單筆消費達5200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動。
📍台北新板希爾頓酒店
二樓的「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，共有10多道地中海美食料理，即日起起還祭出「市集一起Fun暑假」優惠活動，不限平假日憑身分證有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折（限本人使用），活動至7月31日止。
📍台北國泰萬怡酒店
MJ Kitchen即日起推出「酷熱燒烤趴」主題新菜色，端出多道海陸燒烤美饌，包含「紅酒極汁戰斧豬」、「重慶麻辣烤魚」、「韓式泡菜烤牛肉」、「石板烤三色豬五花」、「冰火沙巴雍焗生蠔」、「BBQ燒烤豬肋排」等菜色，平日晚間原價用餐再送下午茶餐券1張。6月24日至7月31日，周末成人午晚餐再送半尾龍蝦1隻。另外，平日晚餐時段，萬豪旅享家會員也有75折優惠。
📍漢來美食
從飯店起家的漢來美食與美國肉類出口協會攜手合作，即日起至8月4日推出「美牛狂歡節」，旗下知名的Buffet餐廳「漢來海港餐廳」全台共有7家，皆推出4款主題菜色，包含爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。另外針對「來美食APP」推出會員限定，於活動期間內至全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元，並使用「來美食APP」集點，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食6000元電子抵用券。