Melody殷悅離婚有前兆！深夜挑水蜜桃爆哭　嘆當媽：心累到發黑

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她在節目上透露全家都愛吃水蜜桃，老公喜歡脆的，兩個女兒喜歡軟的，她某次暑假從大賣場抱回兩箱美國水蜜桃，深夜在冰箱裡冷藏分類時，突然想到從來沒人問過她喜歡吃哪種水蜜桃，自己卻怕浪費水果，選擇吃掉爛的水蜜桃，一時悲從中來，眼淚不自覺地滑落，難過表示「當媽媽後的女人除了身體累，心累啊，有時候心會發黑」，這種感受男人不會懂。
不僅如此，前夫常交代Melody幫忙處理雜事，卻總挑在她進棚錄影的星期四，有次她忍不住抱怨，對方才說忘記她錄影時間，連主持搭檔沈玉琳都看不下去，笑說「我們都主持2年了」，Melody忍不住吐真心話，笑說老公不在乎她的工作，甚至某次拍廣告到半夜12點，老公傳訊關心她怎麼還沒回家，卻只想問自己睡衣放在哪裡，讓Melody感觸良多。生活中的細小摩擦長期累積下來，造成夫妻不可挽回的傷痕。
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。