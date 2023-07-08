趙天麟提讓共軍「出不了港」 陳美雅酸：吹氣球小心針線包
民進黨立委趙天麟日前到美國出席「2023台灣人夏令會」講座時，提出對共軍採取「出不了港、渡不了海、上不了岸、佔領不了台灣」的四不策略，高雄同選區的國民黨立委參選人陳美雅則酸「前有貞昌掃把上戰場，現有天麟氣球滿天吹」，並抨擊民進黨用口號式的方式來愚弄人民，她則會在今天下午送十盒氣球到趙天麟服務處，讓他們吹個夠。
記者鄭婷襄／高雄報導
民進黨立委趙天麟日前在美國夏令營演說，說出「四不戰略」，其中要讓共軍「出不了港」的言論，陳美雅表示，台灣人民都希望避戰、要和平，如果民進黨只會用這種美麗的口號、虛偽的謊言來欺騙台灣的人民，這個是人民所不樂見的。
陳美雅表示也想問問現任副總統，民進黨總統候選人賴清德，如何實現同為民進黨立委所講，要讓共軍「出不了港」的戰略目標？趙天麟委員這看似慷愾激昂的陳詞，只是在吹氣球，連美國都不敢拍胸脯保證讓共軍出不了港，民進黨政府沒有想到如何落實國防軍力，維護兩岸和平，而只會義和團式空言防衛台灣，這是人民所擔心的。
因此她會在今天送給趙天麟立委十盒氣球，並致信「民進黨第一號把手，不管風多強、浪多高，請用力吹，並呼籲盡量遠離針線包」，不要把台灣的安全用在他個人的政治利益上面，只會用搏取媒體的眼球，而沒有務實的去討論如何來維護兩岸的和平，台灣的和平不是這樣子搞的，台灣的和平政策，必須要有一套務實的說法，我們不要只會吹氣球的政客，我們唾棄只會吹氣球的政客。