劉奕兒孫沁岳初登《天才衝衝衝》新手運爆棚！曾國城激動上前擁抱
藝人劉奕兒、孫沁岳為了宣傳新戲《鬼之執行長》首度登上綜藝節目《天才衝衝衝》挑戰，沒想到初體驗新手運爆棚，手氣旺到不行，讓全場來賓驚呼連連，「太鬼了！」就連主持人曾國城都激動上前擁抱。
記者詹鎰睿/綜合報導
劉奕兒、孫沁岳首次來到《天才衝衝衝》，而在錄影前對節目遊戲充滿害怕，深怕成為豬隊友，而且還碰上最新單元「易字遊戲」更是緊張。遊戲開始前需轉動轉盤來決定這回合是以幾個字來造詞，每位藝人必須保留上家詞語中的固定一字接龍，因此轉到字數越少的隊伍越容易得到高分。
結果身為遊戲新手的劉奕兒、孫沁岳飽受幸運之神眷顧，轉盤多次轉到兩個字讓兩人如釋重負，其中一次還是出自孫沁岳之手，讓全場歡聲雷動，「太鬼了！」、「這部戲真的要大賣、不得了！」、「這個戲要中了！」曾國城甚至激動到抱著孫沁岳嗨喊：「你好棒！我太感動了。」
至於曾國城宛如「臭手運」上身，轉到難度最高的五個字，讓隊友們當場崩潰。隨後造詞順序輪到徐凱希，在她因為選擇保留最後一字，須以「ＯＯＯＯ城」接下去而苦惱不已時，籃籃卻突喊：「我愛曾國城！」以當眾亂告白的提示，搗亂了徐凱希思緒，結果徐凱希還真的順勢這樣作答，被製作單位噴了一身乾冰，笑翻眾人。