浪浪送行者2／耕耘5年！彩虹天堂服務7縣市、送行數千無主毛孩
替浪浪送行到底在做什麼？《NOWnews今日新聞》採訪團隊跟著《毛孩的彩虹天堂》的成員到苗栗和台中，進行一整天的跟拍，真實記錄從民眾通報到接走遺體的處理過程，發現撿拾動物遺體真的需要克服一些心理障礙，雖然當天通報的浪浪遺體都還算完整，但看到他們僵硬的身體時，心中難免不好受，腦海會一直浮現「牠怎麼會在這裡？牠是怎麼走的？」
記者陳采沂／專題報導
採訪當天早上7點，我們就跟著出發到台中，約莫接近中午時，接到民眾從系統通報在菜市場附近有一隻貓咪往生，成員隨後聯繫通報者並前往提供地點接貓，抵達現場時成員會先準備好乾淨塑膠袋和紙箱，接著戴上手套準備接貓，不過當天接獲的第一個通報案，民眾已把貓咪包好裝進紙箱並留下紙條，採訪時我們很驚訝民眾為何能如此專業？《毛孩的彩虹天堂》成員透露，「因為我們都有在平台教大家遇到浪浪遺體的時候可以怎麼處理呀！」雖然回答很輕鬆平常，但這卻是《毛孩的彩虹天堂》創辦這五年來耕耘出的成績，代表有越來越多民眾認同他們的理念。創辦人小盛說，剛開始做這件事的時候，確實有被質疑「做這件事有用嗎？浪浪這麼多怎麼救得完？」但他覺得如果大家都這樣想，就永遠不會有人去做這件事，於是他在2018年成立《毛孩的彩虹天堂》，透過集資計畫宣傳他的理念，結果一下子獲得超過兩三千人的支持，於是讓他更堅定要做這件事。
《毛孩的彩虹天堂》目前透過集資計畫運作，由於成員數大約只有3人，他們另外還和志工夥伴以及和禮儀公司合作，談到替浪浪送行的挑戰，創辦人小盛坦言，受限於人力和經費，目前只能以路殺通報情況較多的中南部七個縣市，提供送行服務，對於其他縣市的通報者希望他們幫忙，也只能請對方改聯繫當地政府機關，或寵物禮儀公司，「我們當然也希望全台灣都能救，但資源有限情況下，只能先集中在比較有需求的地方。」
而對於過去流浪動物遺體通報政府機關，通常會被當垃圾處理的情況，目前許多縣市政府的改善方案，主要是由環保單位接手後，再委外由禮儀公司處理，另外，今年（2023）7月台北市議員陳炳甫還提案，公有寵物遺體專用焚化爐，並由台北市政府在「基北北桃合作交流平台」提案討論，將同步盤點基北北桃地區民眾及動物使用需求，以及未來可能設置地點空間。
小盛發現，隨著民眾越來越關注流浪動物的遺體處理後，各縣市政府也已開始訂定相關辦法，他認為這是好現象，不過要徹底解決浪浪問題，還是得從源頭開始，民間畢竟力量和能力有限，他希望政府能從教育推廣，讓下一代建立對動物生命權的尊重，還有提高飼主的責任心，才能真正終結浪浪不幸的惡性循環。