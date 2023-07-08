追撞BMW送醫！瑪莎拉蒂男疑感情糾紛失控 脫褲翻桌大鬧醫院被逮
8日清晨，22歲的鄧姓男子駕駛「海神」瑪莎拉蒂休旅車，行經台74線中彰快速道路霧峰段，追撞前方的BMW轎車，鄧男因意識模糊、被送往亞洲大學附屬醫院急診室，未料鄧男清醒之後，竟情緒失控大鬧醫院，甚至上演脫褲、翻桌，並咆哮辱罵醫護人員，警方獲報後趕抵，將鄧男壓制逮捕後依法送辦，院方也將向鄧男提告求償。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鄧男於今晨發生車禍，駕駛「海神」瑪莎拉蒂追撞BMW轎車，鄧男意識不清送醫，BMW駕駛僅胸悶未送醫，雙方駕駛均無酒駕。不料鄧男送醫清醒之後，疑似因感情糾紛、突然情緒失控，竟在醫院脫序大鬧，不但脫掉上衣露出刺青，還上演脫褲翻桌、咆哮辱罵醫護等行為，被趕抵的警方制伏，訊後依法移送台中地檢署偵辦。
對此，亞洲大學附屬醫院表示，鄧男破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，更嚴重干擾醫療行為，造成醫護人員、病患、家屬及員工恐慌，甚至對醫護人員粗口辱罵，後續將尋求司法途徑，並嚴厲譴責醫療暴力行為。
※【NOWnews 今日新聞
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