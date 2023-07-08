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鄭秀文不捨李玟憂鬱症離世！曬同框合照：謝謝妳給我美麗回憶

▲李玟（左）2019年擔任鄭秀文演唱會嘉賓罕見同框，如今已成追憶。（圖／翻攝自鄭秀文FB）
▲李玟（左）2019年擔任鄭秀文演唱會嘉賓罕見同框，如今已成追憶。（圖／翻攝自鄭秀文FB）

記者江芷稜/綜合報導

48歲唱跳天后李玟（Coco）意外離世，留下無限遺憾，曾和她是同門師姐妹的鄭秀文，沉默了1天在社群平台發出悼念文，表示相當難過，一時無法接受這個消息，也以過來人經驗表示「抑鬱症（憂鬱症）……我懂」，並曬出2019年邀請Coco當演唱會嘉賓時，兩位天后難得同框的經典場面，謝謝李玟留下的美好。

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▲鄭秀文奪香港金像獎影后寶座。（圖／翻攝自香港金像獎臉書）
▲鄭秀文走出憂鬱症陰霾，奪下香港金像獎影后寶座。（圖／翻攝自香港金像獎臉書）
李玟1993年以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，與同樣在這選秀比賽出身的鄭秀文、許志安等人，都隸屬於香港華星唱片，一起發行粵語單曲〈愛情傻戀La La La〉，算是同門師姐妹。隨後兩人各自發展，直到2019年鄭秀文邀請李玟當演唱會嘉賓，罕見同台給歌迷驚喜。

▲李玟6月將在台北小巨蛋舉辦「2019 Coco Lee李玟"YOU&I" 世界巡迴演唱會」。（圖／ Timeless Treasure提供, 2019.03.22）
▲李玟當年從選秀節目出道，從此在歌壇大放光彩。（圖／ Timeless Treasure提供, 2019.03.22）
面對李玟離世，鄭秀文在IG發文難忍悲痛，「昨天很難一下接受這消息，想寫點什麼，卻又不知如何表達…仍感難過。」回想過去在華星時期的合作，一起為歌唱理想𡚒鬥，一起排舞，她也翻唱過Coco的作品〈我依然是你的情人〉，改編成粵語版的〈給最傷人的人〉。

鄭秀文過去也因事業、感情低潮罹患過憂鬱症，透過宗教信仰走出傷痛，她回憶起4年前演唱會和李玟同台，「記得我們久沒相見，彼此深深的擁抱。在台上我們合唱了我倆二人的版本（給最傷心的人）。現在回看，可一不可再，謝謝你送給我這份『可一不可再』的美麗回憶。一切一切，點點滴滴，成為了你在我心中最美好的CoCo」，悼念李玟的離世。

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