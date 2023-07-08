蔡英文加入Threads社群平台 賴清德搶頭香留言互動
總統蔡英文昨晚加入社群平台Threads，迄今（8）日下午1點已有超過1萬7000萬名粉絲。蔡英文今天下午將走訪高雄，發文詢問「天氣會不會很ㄌㄨㄚˋ？」引來副總統賴清德搶頭香留言，「我覺得應該會很Rock」。
記者呂炯昌／台北報導
被視為文字版Instagram的「Threads 」在iOS Apple Store與Google Play Store上架後，目前賴清德、柯文哲、侯友宜等3名總統參選人紛紛開啟Threads帳號，試圖搶攻年輕族群。賴清德6日率先搶進全新社群平台「Threads」，首發「ㄌㄨㄚˋ」測試文，獲發不少網友迴響，蔡總統昨日晚間也加入Threads ，第一則貼文就呼應賴清德的梗。
蔡總統今日下午將前往高雄，先到「鹽埕第一公有零售市場」，晚上前往高雄流行音樂中心出席「2023總統府音樂會」。賴清德今日下午將前往崑山科技大學體育館參加「賴清德競選總統農會後援會成立大會」。
由於近日全台高溫，蔡英文今日的Threads新推文詢問網友，「天氣會不會很ㄌㄨㄚˋ？」賴清德則是第一個留言回應說，「我覺得應該會很Rock」。
截至今日中午1點止，柯文哲Threads粉絲數已達10.8萬、國民黨總統參選人侯友宜5730人、民進黨總統參選人賴清德1.4萬人，近期動作頻頻的鴻海集團董事長郭台銘有1.6萬粉絲。