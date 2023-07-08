全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再折50元　全家綠茶13元快搬

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卜蜂冷凍無骨香酥雞／2.4公斤，原價589元折110元
大田海洋 鱈魚黑芝麻夾心絲／724公克，原價315元折60元
🟡家樂福．即起至7月18日
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義大義Ｍantova噴霧式初榨橄欖油罐，原味、蒜味、黑松露，原價299元買1送1
義大利G.SOGNO，黑櫻桃奶油香酥、雪糕迷你綜合雪糕、可可奶油榛果甜筒、巧克力脆片香草風味夾心、巧克豆香草風味冰夾心餅乾，特價159元
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🟡全聯．即起至7月20日
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🟡愛買．即起至7月11日
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🟡大潤發．即起至7月13日
雅芳雪糕，脆粒巧克力／香橙巧克力／藍莓優格／榛果巧克力，4入／盒，原價139元買1送1
大醇豆豆漿，原味、無糖，任2件114元
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桂格美味三合一麥片，經典可可、經典麥香、麥香減糖、特濃牛奶，原價138元買1送1
🟡7-11．即起至7月4日
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義大利皮米提沃紅葡萄酒、西班牙慕維德爾紅葡萄酒，原價499元，任2件500元
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