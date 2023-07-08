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全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再折50元　全家綠茶13元快搬

▲全聯即起至7月20日，指定衛生紙買1送1外，全店衛生紙、面紙、廚房紙巾滿399元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯即起至7月20日，指定衛生紙買1送1外，全店衛生紙、面紙、廚房紙巾滿399元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週高溫狂飆，各大通路也推出冰品優惠，包括家樂福義大利美食檔期，進口冰淇淋只要159元限時開吃，還有7-11 LOTTE酷立吸冰淇淋加10元多1件；全聯則有衛生紙檔期活動，不僅有指定品項買1送1外，活動期間全店衛生紙、面紙、廚房紙巾滿399元現折50元。

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🟡好市多．7月10日至7月20日

全果蔓越莓乾／1.36公斤，原價379元折80元

卜蜂冷凍無骨香酥雞／2.4公斤，原價589元折110元

大田海洋 鱈魚黑芝麻夾心絲／724公克，原價315元折60元

🟡家樂福．即起至7月18日

義大利LGM松露醬，黑、白松露鹽，原價280元買1送1

義大義Ｍantova噴霧式初榨橄欖油罐，原味、蒜味、黑松露，原價299元買1送1

義大利G.SOGNO，黑櫻桃奶油香酥、雪糕迷你綜合雪糕、可可奶油榛果甜筒、巧克力脆片香草風味夾心、巧克豆香草風味冰夾心餅乾，特價159元

閃耀不甜氣泡酒，粉紅、原味／750毫升，原價580元買2送1

▲義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯．即起至7月20日

全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元

蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙／100抽*10包，原價240元買1送1

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙寶可夢／90抽*10包，原價243元，福利點扣10點買1送1

🟡愛買．即起至7月11日

靠得住蘆薈護墊系列／24片至26片*4入組，原價159元買1送1

Elsatinne Master洗髮精、潤髮乳、護髮素、護髮精華／95ml至770ml*1瓶，原價588元買1送1

可麗舒廚房紙巾／60張*6卷，原價159元買1送1

台南芒果小果，每袋1.2公斤／約4至5顆，每袋特價59元

🟡大潤發．即起至7月13日

雅芳雪糕，脆粒巧克力／香橙巧克力／藍莓優格／榛果巧克力，4入／盒，原價139元買1送1

大醇豆豆漿，原味、無糖，任2件114元

礦沛氣泡水／580ml*4入組，原價100元買1送1

桂格美味三合一麥片，經典可可、經典麥香、麥香減糖、特濃牛奶，原價138元買1送1

🟡7-11．即起至7月4日

LOTTE酷立吸冰淇淋，原價69元，加10元多1件

農心安城拉麵，原價49元買2送1

韓國2020喜馬拉雅山玫瑰鹽牙膏，原價89元特價49元

義大利皮米提沃紅葡萄酒、西班牙慕維德爾紅葡萄酒，原價499元，任2件500元

▲7-11門市7月7日至7月9日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市7月7日至7月9日推出限時優惠。（圖／業者提供）

🟡全家．即起至7月9日

古早味紅茶700ml，原價30元買1送1

生活泡沫綠茶590ml，原價25元買1送1

特大冰椪柑氣泡美式，原價80元買1送1

義美紅豆粉粿牛奶冰棒，原價30元買1送1

黑炫酷繽沙，原價65元買1送1

🟡萊爾富．即起至7月9日（結帳憑LINE官帳活動條碼

海洋深層水，原價28元買1送1

黑嘉麗軟糖，原價45元買1送1

ROASTA冷研無糖黑咖啡，第2件10元

孔雀香酥脆，任選第2件10元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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