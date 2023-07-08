浪浪送行者3／盼打破吊樹頭、放水流陋習　彩虹天堂推通報SOP

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談到和《毛孩的彩虹天堂》合作一起替浪浪送行，禮儀公司業者周先生表示，現在在非都會區或老一輩的觀念，對於犬貓遺體處理，依舊有「死貓吊樹頭、死狗放水流」的陋習，他說民眾這樣做不但造成環境污染，還會大大增加他們的處理難度，「你把貓啊狗啊往大排水溝放，我們要拿梯子爬下去，最後還得涉水把腫脹的遺體拖上來，真的拜託別這樣。」周先生語氣充滿無奈，因為類似的情況還不少。
為了向更多民眾宣導流浪動物遺體處理的SOP，《毛孩的彩虹天堂》也在社群平台和官網進行宣導，創辦人小盛表示，遇到被路殺的浪浪，「想要幫牠們的心很著急沒錯，但一定要先注意自身安全，不要反而讓自己受傷」，如果情況許可下，小盛建議可以儘量先用自己的車子擋著，然後在安全的情況下，將動物的遺體移到路旁或人行道，並拍攝附近明顯地標或門牌地址更好，接著再通報平台、相關政府單位、或是寵物禮儀公司處理，更進階的方法則是如果手邊有報紙、塑膠袋和紙箱等，可以先用報紙吸附血水，再用塑膠袋包起裝箱，再等待送行人員到現場做後續處理，或把簡單處理好的遺體放置在約定地點，並留下紙條以免被人丟棄。
除了協助浪浪送行，《毛孩的彩虹天堂》也在平台上分享通報者的經歷和故事，像是住在台中豐原的通報者Wen小姐，分享他去年開車在回家的路上，「有次發現快車道上竟然有隻乳牛色的小貓躺在地上」，於是他馬上把車靠邊停好，看著接二連三的快速駛過的車輛，他內心七上八下，擔心貓咪會再次被車輾過，後來趁著沒車經過，火速拿著車上剛好有的紙箱蓋和塑膠袋去接貓，「近看才發現小貓已經死亡，內臟都已經外露⋯」。每一位通報者，訴說著一個小生命殞落的故事，看了都讓人相當鼻酸，也希望藉由平台分享的真實事件打動更多人，讓大家能更關注替浪浪送行的議題。
截至2023年6月底，《毛孩的彩虹天堂》已順利替超過4000隻浪浪送行，不過創辦人小盛表示，因為人力和資源仍有限，目前平台主要在桃、竹、苗、中、彰、投以及雲林七個縣市，提供浪浪送行服務，小盛希望未來他們的送行服務能遍及全台各縣市，「但最終心願是台灣能不再有浪浪！」