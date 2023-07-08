美前國防官員：中共若鎖台　友軍反而更能準備集結

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胡振東接受中央社記者專訪指出，過去台灣較少與外國軍隊實際操演，十分可惜，不過，現在世界局勢已經改變，更重要的是，台灣要與協防端有共同作戰圖像（common operational picture）。
他舉例，美國協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術，能建構完整資訊圖像，若發生戰爭，可讓台灣軍方了解狀況，藉此與友軍以更大的視角進行戰場調配，以降低衝突或誤判。
美籍台裔的胡振東（Tony Hu）曾是美國國防部主管中國與台灣事務的官員，在美國空軍服役27年，擔任與台北軍事交流的相關職務，曾經服務美國在台協會（AIT）、和以愛國者防空系統聞名的雷神公司（Raytheon）。
胡振東表示，若台海發生衝突，美國不會單打獨鬥，而是結合盟友前來協防，並和台灣軍隊分進合擊、分工合作。美國與菲律賓的「肩並肩」（Balikatan）大型軍演，意義就包含維護台海穩定，並強化同盟嚇阻力，如上述所指，台灣必須與友軍建立緊密的共同作戰圖像，才能有效合作。
他說，未來台美及其他盟友可透過「有人/無人組合」（manned-unmanned teaming）整合無人機等先進技術和傳統兵力，增加戰場應變彈性。
中國4月曾進行環台軍演，藉演練「封控」展示武力，規模更為去年8月以來之最，企圖將海空兵力在台灣周邊立足，展現降低外國武力介入援台機會的能力。
胡振東表示，在國際法及武裝衝突概念下，封鎖這項舉動算是戰爭行為，但中國卻希望藉此中斷外界對台灣的運輸與補給。
不過，胡振東指出，中國企圖拿下台灣，一旦開戰，勢必採速戰速決、想要快速奪勝，「但封鎖這件事很耗時，周邊國家也會關切，很難讓中國快速奪勝，時間拖愈久，反而讓前來支援的友軍，更有時間準備和集結」。
中國近年不斷以各種行動在台海、南海等區域遊走灰色衝突地帶，胡振東認為，世界各國應考量調整對戰爭定義的思維，嚇阻中國有藉口進行侵擾行動。
談及中國認知作戰，胡振東表示，民主制度可教導民眾如何辨識資訊真偽，閱聽眾接收到不明影片或訊息時，也應具查證精神，若能透過全民自主意識進行事實判斷，便是強而有力的反制行動。（編輯：郭無患）1120708