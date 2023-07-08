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成立競總投入立委選戰　邱顯智嗆：新竹不需要柯建銘的投票部隊

▲時代力量新竹市立委擬參選人邱顯智（右）競選總部舉辦成立大會，黨主席王婉諭祝賀。（圖／時力新竹市黨部提供）
▲時代力量新竹市立委擬參選人邱顯智（右）競選總部舉辦成立大會，黨主席王婉諭祝賀。（圖／時力新竹市黨部提供）

記者呂炯昌／台北報導

時代力量新竹市立委擬參選人邱顯智競選總部於今（8）日上午舉辦成立大會，邱顯智批評新竹不需要民進黨總召柯建銘在立法院的投票部隊，更批評國民黨新竹市立委鄭正鈐醜聞一件接一件，沒有一件敢面對。

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邱顯智競選總部成立有超過40位、1/3的新竹市各區里長到場相挺，多位跨黨派新竹市議員、數百名來自新竹及全國各地的支持者共襄盛舉。時代力量黨主席王婉諭、秘書長李兆立、副秘書長與桃園黨部主委簡智翔、新北市黨部主委王薇君、苗栗縣黨部主委宋國鼎、屏東黨部主委詹智鈞、新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、苗栗縣議員葉忠倫等時代力量黨公職以及邱顯智律師後援會召集人林志忠，一起到場支持邱顯智參選。
　
邱顯智表示，從執業律師開始就跟新竹人，建立了很多只有彼此才知道的連結，身為律師，讓他有機會找到這座城市中需要幫助的人。
2015年參選立委雖然落敗，但他不是輕言放棄的人，在新竹的耕耘從未間斷，為新竹人服務。進到國會後，將交通改革、居住正義列為他的首要目標，因為一個安全的道路環境、一個穩定的居住空間，是每一個新竹市民的基本需求。
　
邱顯智也提出質問，新竹需要的，不是多一個柯建銘總召在立法院的投票部隊，護航執政黨的橡皮圖章。也不是深陷論文抄襲爭議、豪宅超貸、性騷風波、加上欠錢不還與詐騙集團有財務糾葛，醜聞一件接一件，沒有一件敢面對的立法委員。
　
邱顯智說，新竹市民值得更好的立法委員，他有信心是最能跟人民站在一起，是新竹市民最好的選擇。競選總部就設在竹塹城東門迎曦門旁東門街，堅持就會看到希望，勝選路上大家一起打拼，為新竹迎來曙光。
　
王婉諭表示，時代力量的第一個地方黨部，就是在邱顯智深耕的新竹市，除了在2018年的地方選舉交出漂亮的成績單，2022年新竹市三位議員也順利連任。邱顯智的堅持到底、奮戰不懈，創造了時代力量的新竹模式，創造了時代力量的第一個根據地。
　
王婉諭接著說，她跟邱顯智一起進入國會，一起經歷了7個會期，她很有信心的可以跟大家說，邱顯智是最關心基層百姓苦痛的民意代表，更是推動交通改革、居住正義的第一名立委。而這次王婉諭也會投入新竹縣立委的選戰，與邱顯智一起竹竹連線為大新竹的民眾奮戰。

時力現任3名不分區立委，邱顯智宣布投入新竹市選區選戰，挑戰國民黨現任立委鄭正鈐、王婉諭宣布參選新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市東部19里），挑戰國民黨現任立委林思銘，立委陳椒華則還未表態參選。

▲時代力量新竹市立委擬參選人邱顯智競選總部舉辦成立大會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）
▲時代力量新竹市立委擬參選人邱顯智競選總部舉辦成立大會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

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