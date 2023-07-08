成立競總投入立委選戰　邱顯智嗆：新竹不需要柯建銘的投票部隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱顯智表示，從執業律師開始就跟新竹人，建立了很多只有彼此才知道的連結，身為律師，讓他有機會找到這座城市中需要幫助的人。
2015年參選立委雖然落敗，但他不是輕言放棄的人，在新竹的耕耘從未間斷，為新竹人服務。進到國會後，將交通改革、居住正義列為他的首要目標，因為一個安全的道路環境、一個穩定的居住空間，是每一個新竹市民的基本需求。
邱顯智也提出質問，新竹需要的，不是多一個柯建銘總召在立法院的投票部隊，護航執政黨的橡皮圖章。也不是深陷論文抄襲爭議、豪宅超貸、性騷風波、加上欠錢不還與詐騙集團有財務糾葛，醜聞一件接一件，沒有一件敢面對的立法委員。
邱顯智說，新竹市民值得更好的立法委員，他有信心是最能跟人民站在一起，是新竹市民最好的選擇。競選總部就設在竹塹城東門迎曦門旁東門街，堅持就會看到希望，勝選路上大家一起打拼，為新竹迎來曙光。
王婉諭表示，時代力量的第一個地方黨部，就是在邱顯智深耕的新竹市，除了在2018年的地方選舉交出漂亮的成績單，2022年新竹市三位議員也順利連任。邱顯智的堅持到底、奮戰不懈，創造了時代力量的新竹模式，創造了時代力量的第一個根據地。
王婉諭接著說，她跟邱顯智一起進入國會，一起經歷了7個會期，她很有信心的可以跟大家說，邱顯智是最關心基層百姓苦痛的民意代表，更是推動交通改革、居住正義的第一名立委。而這次王婉諭也會投入新竹縣立委的選戰，與邱顯智一起竹竹連線為大新竹的民眾奮戰。
時力現任3名不分區立委，邱顯智宣布投入新竹市選區選戰，挑戰國民黨現任立委鄭正鈐、王婉諭宣布參選新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市東部19里），挑戰國民黨現任立委林思銘，立委陳椒華則還未表態參選。