NBA／狀元Wembanyama對決榜眼Miller 防守對位成亮點
美國職籃NBA（National Basketball Association）今年度選秀狀元Victor Wembanyama，今（8日）在夏季聯賽面對夏洛特黃蜂的比賽中迎來個人首秀，全場比賽攻下9分8籃板3助攻5阻攻，表現不如預期。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽一開賽Wembanyama接連錯失前三次的出手，一直到比賽進行5分鐘後，接獲隊友傳球在籃下擦板得分，NBA生涯首個進球總算開張，但整場比賽下來13投僅2中，三分線外更是6投1中，進攻端明顯還沒找到節奏，進聯盟前專家、球評預測的身體強度不足的問題也一覽無遺，在比賽中多次被撞倒，對於三分線距離變遠的問題似乎也還沒有適應，比賽中甚至一度投出籃外空心。
但生涯處女秀Wembanyama也不是毫無亮點，在防守端繳出5記阻攻，完全展現出了他在禁區的絕對滯空權，在三分線外封阻選秀榜眼Brandon Miller的三分球，也展現了他恐怖的防守範圍。
Wembanyama的下一場夏季聯賽出賽，將在下週一對陣波特蘭拓荒者的比賽，繼本場比賽對決完選秀榜眼後，將面對到選秀探花Scoot Henderson，聖安東尼奧馬刺及Wembanyama該如何做出調整，打出狀元身價，值得令人期待。