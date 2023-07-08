酷熱高溫再忍1週！氣象局揭「這時段」天氣有變化：颱風蠢蠢欲動
中央氣象局表示，週末2天是近期「最為酷熱」的時段，若觀察今（8）日至8月4日的「月長期天氣展望」，預報上未來第1週主要受太平洋副熱帶高壓影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；但第1週期中後至第4週「南方水氣」較多，南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成的機會，颱風可說是蠢蠢欲動，但仍有不確定性。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，7月8日起，未來4週各地氣溫都是「接近正常值」幾率最高，北部攝氏29.6至30.3度、中部攝氏28.5至29.1度、南部攝氏29至29.4度、東部攝氏28.4至29度，雨量上，各地也是「接近」氣候正常值的機率最大，北部163.7至236.4毫米、中部136.5至359毫米、南部184.9至438.3毫米、東部58至216.5毫米。
氣象局說明，若細看溫度指標，未來「第1週期初」明顯高於氣候平均值，隨後雖有下降，但至第2週期末仍高於氣候平均值。雨量指標則顯示，未來2週降雨訊號大致偏弱，第2週期末降雨訊號相對較強，推測可能與南方水氣增多和熱帶擾動發展影響，預報不確定性較高。
針對颱風的發展情況，氣象專家賈新興分析，從7月12日開始要留意熱帶系統發展及移動趨勢，如果颱風、熱帶氣壓生成，預估在7月16日至23日往台灣方向前進，目前預估有兩種路徑走向，一為往台灣東方靠近，第二種會從台灣南海靠近；氣象局預報員曾昭誠則說，目前台灣南方海面並沒有較明顯的天氣系統在發展，預估要有颱風生成，還是會在7月15日過後，下半月條件才會比較符合，氣象局會持續留意最新動態。