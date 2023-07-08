清景麟建築團隊捐300萬元挹注社福團體 黃偉哲感謝傳愛台南

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黃偉哲表示，清景麟集團繼109年捐款南市3個公益團體後，今年又延伸增加3家社褔團體，這是給予台南市政府以及台南市社福團體最大的認同與鼓勵。在資源有限的情況下，更需來自各界的支持，市府成立公益捐贈平台，成為推展社會福利的動力，希望未來可以透過更多的公私協力合作，造福更多弱勢民眾，打造更溫暖美好的大台南。
清景麟董事長林聰麟表示，他深信為別人帶來陽光的人，自己也會沐浴在美好之中，希望自身能成為中小企業關注公益的領頭羊，只要願意去做，無論企業規模大小，都能在社會上貢獻自己一份力量。他會帶領員工到偏鄉服務，讓同仁在日常業務打拚之餘還能服務人群，透過真正參與他人生活，用不同觀點來認識社會角落，讓直接參與的感動延續出影響力。清景麟集團不僅在建築上成就夢想，也致力回饋城市社會，本著分享幸福、傳遞美好的心念，在公益路上做好夢想推手的角色，以身作則拋磚引玉，照顧社會。
社會局局長盧禹璁指出，此次獲捐助的3個社福單位長期協助推展身心障礙者福利，清景麟建築團隊的捐款是這些單位最大的支持與助力，歡迎有捐款意願民眾可上「台南市政府公益平台」，捐贈方與受贈方的資訊皆是透明公開，可避免社會愛心重疊，將資源運用達到最大效益，創造更多正向循環的美好事物。