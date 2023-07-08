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清景麟建築團隊捐300萬元挹注社福團體 黃偉哲感謝傳愛台南

▲台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會個別可獲得情景麟建築團隊100萬元捐款用來推動身障褔利（圖／記者林怡孜攝，2023,07,08）
▲台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會個別可獲得情景麟建築團隊100萬元捐款用來推動身障褔利（圖／記者林怡孜攝，2023,07,08）

記者林怡孜/台南報導

清景麟建築團隊支持台南市照顧弱勢優先的施政理念，董事長林聰麟秉持「取之於社會、用之於社會」之理念，與台南市政府攜手做公益，捐贈300萬善款挹注南市3個社褔團體，台南市長黃偉哲感念其善行義舉，傳愛台南。今(8日)上午在永康區平實八街及裕永路口舉辦公益捐贈記者會，立委林宜瑾及市議員朱正軒也到場參與。

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▲台南市長黃偉哲特頒贈感謝狀給清景麟董事長林聰麟，感謝其關懷台南市身障團體，造福身障朋友（圖／記者林怡孜攝，2023,07,08）
▲台南市長黃偉哲特頒贈感謝狀給清景麟董事長林聰麟，感謝其關懷台南市身障團體，造福身障朋友（圖／記者林怡孜攝，2023,07,08）
3個社福團體分別為台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會，每個團體可獲得100萬元捐款用來推動身障褔利，黃偉哲特別頒贈感謝狀給清景麟董事長林聰麟，感謝其與市府攜手做公益，關懷台南市身障團體，造福身障朋友。


黃偉哲表示，清景麟集團繼109年捐款南市3個公益團體後，今年又延伸增加3家社褔團體，這是給予台南市政府以及台南市社福團體最大的認同與鼓勵。在資源有限的情況下，更需來自各界的支持，市府成立公益捐贈平台，成為推展社會福利的動力，希望未來可以透過更多的公私協力合作，造福更多弱勢民眾，打造更溫暖美好的大台南。


清景麟董事長林聰麟表示，他深信為別人帶來陽光的人，自己也會沐浴在美好之中，希望自身能成為中小企業關注公益的領頭羊，只要願意去做，無論企業規模大小，都能在社會上貢獻自己一份力量。他會帶領員工到偏鄉服務，讓同仁在日常業務打拚之餘還能服務人群，透過真正參與他人生活，用不同觀點來認識社會角落，讓直接參與的感動延續出影響力。清景麟集團不僅在建築上成就夢想，也致力回饋城市社會，本著分享幸福、傳遞美好的心念，在公益路上做好夢想推手的角色，以身作則拋磚引玉，照顧社會。


社會局局長盧禹璁指出，此次獲捐助的3個社福單位長期協助推展身心障礙者福利，清景麟建築團隊的捐款是這些單位最大的支持與助力，歡迎有捐款意願民眾可上「台南市政府公益平台」，捐贈方與受贈方的資訊皆是透明公開，可避免社會愛心重疊，將資源運用達到最大效益，創造更多正向循環的美好事物。


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