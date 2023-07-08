李玟去世前幾天病況曝光 二姊李思林：問她話沒辦法好好回答
動感天后李玟（CoCo）對抗憂鬱症多年選擇結束生命，二姊李思林5日證實妹妹搶救無效身亡，享年48歲，死訊震驚全球，近日CoCo離世前的病情細節曝光，姊姊透露，CoCo突然無法與人正常對話，眼神恍惚，家人因此24小時陪在她身邊，可惜最後憾事還是發生。
記者楊穎軒／綜合報導
據港媒《TVB娛樂新聞台》報導，CoCo二姊李思林昨（7）日受訪表示，李玟出事前幾天，憂鬱症病情惡化，眼神飄忽不定，無法好好和家人對話，問她什麼都沒辦法好好回答，狀態非常差，李思林直言，李玟原本個性很開朗，因為婚姻不順才得憂鬱症，現在唯一欣慰的是妹妹去了更快樂的地方，不再受苦。
李思林也說明CoCo的婚姻狀況，指妹妹生前和老公Bruce分居，兩人沒有離婚，至於遺囑問題目前一切交由媽媽處理，自己不清楚實際狀況，並承諾8月會分別在香港、台灣、中國大陸舉辦妹妹的追思會，讓所有疼愛CoCo的人來送妹妹走完最後一哩路。
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