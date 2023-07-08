李玟二姊再發聲！曝妹夫Bruce總裁頭銜遭撤職：老闆被害慘了
國際天后李玟（Coco）驟然離世，歌迷內心悲痛，其加拿大富商老公Bruce Rockowitz因多次婚內出軌，成為眾矢之的，粉絲不滿他外遇偷吃嫩妹，害李玟染上憂鬱症，頻頻轟炸Bruce的推特，目前他們一家人都註銷社群平台帳號，有網友找到他公司的聯絡方式，號召打爆渣男公司電話，不過李玟二姊李思林跳出來發聲，指妹夫早就被撤職，該公司也被害慘了，要大家別打錯電話！
記者江芷稜/綜合報導
Bruce在李玟發生意外後，返港見她最後一面，並以老公身分發出訃告，痛心表示李玟與憂鬱症長期鬥爭仍不幸離世，大讚她是「一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人，也是個全能且才華洋溢的表演者，與他摯愛的妻子」，文末並署名自己的2個女兒及李玟的2位姐姐。
不過，李思林卻對外表示「不是聯合的，他把我們的名字掛上」，顯然不滿妹夫的舉動。她在受訪中透露，Coco從小失去父愛，因此把Bruce當作父親般尊敬，沒想到老公偷吃釀婚變，讓妹妹深陷痛苦，暗喻感情關卡是李玟離世的重要原因。
粉絲們群情激憤，紛紛灌爆Bruce的推特帳號，還找到他任職的利標品牌有限公司，準備打電話抗議，不過號稱擁有90億台幣身家的Bruce，過去曾是該公司行政總裁，卻非真實股東，富豪身分成謎。李思林看到網友公布「渣男公司電話」，緊急發文表示「這不是他公司了，已經被人家撤職了很久。這公司真正的老闆馮氏也被害慘了，你們不要打錯電話」，狠狠打臉Bruce的身分。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995