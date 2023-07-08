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總統府音樂會今晚登場　跨國界群星將合唱《永遠存在的台灣》

▲一青窈與高雄市日僑學校超過70位孩子共同彩排演唱。（圖／文總提供）
▲一青窈與高雄市日僑學校超過70位孩子共同彩排演唱。（圖／文總提供）

記者許若茵／台北報導

總統府與文化總會共同主辦的「總統府音樂會－跨海音」即將於今（8）日晚間登場，壓軸橋段將有超過150位表演者跨界演唱《永遠存在的台灣》，包含一青窈、舒米恩、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊、阿跨面、馬克Savage.M、米莎、周自從、米大吟唱隊、世紀合唱團、高雄市交響樂團，還有原唱之一的楊大正與董事長樂團主唱吉董，跨族群、跨國界重現經典合唱神曲。

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文化總會秘書長李厚慶表示，今年總統府音樂會主題跨海音，代表的是跨界、多元與台灣海納百川的胸襟，因此特別在節目壓軸安排跨界合唱〈《遠存在的台灣》，讓這首歌在國家級音樂會中重現，喚醒大家對土地的愛護與信念，具有重大意義。

2022年文總舉辦國慶光雕活動，曾以《永遠存在的台灣》為演出配樂，讓該神曲重出江湖，引發網友超高詢問度。李厚慶補充，《永遠存在的台灣》是由台灣傳奇樂團濁水溪公社，號召林生祥、以莉高露、董事長吉董、Freddy、何欣穗、柯仁堅、陳明章、黃連煜、朱頭皮、流氓阿德、楊大正、施文彬等多位歌手，共同錄製的史詩級大合唱，期待這次重現繼續碰撞精彩的藝術火花。

合唱演出者之一的台日混血歌姬一青窈表示，這首歌必須以台語演唱，對她來說是很大的挑戰，但比起華語，「演唱台語更有親近的感覺」。她也感謝總統蔡英文、高雄市長陳其邁，日前為表團送上高雄在地美食東美檸檬愛玉冰與北港蔡米糕應援，「很好吃，想再吃一次，來台演唱有回家的感覺」。

除了壓軸大合唱之外，一青窈也將演唱《望春風》，並與高雄市日僑學校的72位小朋友共同演唱《花水木》，唱出台日之間的友好情誼。一青窈也說，跟小孩子合作，特別能感受到直率的心情，相信正式演出一定會有更美好的發揮。

出道二十週年的一青窈，在睽違8年後也推出全新原創專輯《一青尽図》，台日大咖跨刀相挺，包含歌手盧廣仲、日本國寶級歌后松任谷由實等，整張專輯有一青窈出道20多年的想法，也首次加入其歌迷的人生經驗，將同志、領養家庭的人生故事寫進歌曲中，在一青窈的溫暖嗓音中，體會真摯動人的情感。

文總提醒，活動將於今晚7時準時開始，下午5時30紛將開放有票券民眾入場，戶外音浪堤岸也有大螢幕轉播；民眾也可於多個線上平台同步觀賞精彩內容，包含「電視直播」華視、超視、TaiwanPlus、MOD；「YouTube直播」總統府、文化總會、三立新聞網；「Facebook直播」文化總會、高雄市政府、高雄流行音樂中心；「網路直播」hami video、Yahoo TV；「MOD」中華電信MOD、華視、TaiwanPlus；「廣播直播」國立教育廣播電台、中央廣播電台；「官網直播」總統府官網、愛樂電台官網。

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