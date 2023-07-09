邱澤5個小祕密！曾是球齡18年的排球國手　拿賽車手資格卻留遺憾

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邱澤自國小二年級加入排球隊，求學路上都不曾放棄排球，國中的時候得到排球甲級比賽全國冠軍，整支球隊保送進入東方工商、大學保送台北體院（台北市立大學），升上大學後的邱澤持續在排球路上努力，更入選國家代表隊，大一時邱澤遇到當時的經紀人Ben，於2009年結束排球生涯，球齡18年。
繼林志穎是台灣第二位 取得「方程式賽車手」資格的藝人
邱澤受到父親影響，也一樣愛上車子，他曾表示賽車是一個跟自己相處的運動，因此令他十分著迷。他在2013年珠海國際賽車場亞洲AFR方程式系列賽，奪得兩次亞洲組冠軍，邱澤也是繼林志穎之後第二位取得「方程式賽車手」資格的台灣藝人。每次賽車結束後，邱澤的習慣動作，都會跪在車頭前，感謝愛車帶他完成一段精彩旅程。
過去爸爸曾提及自己從未上過賽道，暗示邱澤帶他一起去，但邱澤認為來日方長，不料2016年他在前往日本參加F3賽車比賽時，爸爸突然驟逝，讓他留下了未完的遺憾。
演藝圈發電機從不認感情 首度公開追求緋聞對象張鈞甯
號稱演藝圈發電機的邱澤，出道後幾乎每拍一部戲都會傳緋聞，情史十分精采，對象包括楊丞琳、陳喬恩、唐嫣、李毓芬、張鈞甯，每個都是女神等級。其中張鈞甯更是他首度在鏡頭前公開、認了有好感正在追求中的第一位女星。兩人被拍到深夜開車出遊，疑似密戀ING，邱澤第一時間大方承認，直說：「努力追求中，請大家給祝福。」張鈞甯卻給了軟釘子，回應「感謝抬愛，鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」兩人的緋聞最後無疾而終。
不只是偶像劇一哥 還曾經發過2張專輯
許多人對邱澤的印象大多在偶像劇，事實上他剛出道時2002年、2003年曾發行2張專輯，之後便專心在戲劇發展，宣布不再發行商業專輯。即便如此，喜愛音樂的他，還是對音樂創作念念不忘，與朋友組成樂團「DoSomething」在不同地下場地演出，退伍後曾在海邊卡夫卡當DJ，可見他對音樂的熱愛。
入行不順加上當兵 曾淡出演藝圈7年
邱澤大學在健身房打工時，發傳單遇到當時經紀人Ben，為了籌爸爸的醫藥費，邱澤踏入演藝圈出道演戲、接代言，他工作一開始並不順遂，加上不適應大環境，又因當兵淡出演藝圈，時間最高長達7年，當時的他對未來沒想法，藉著當兵的時間沉澱自己，退伍後邱澤拜郎祖筠為師，2008年以《無敵珊寶妹》重返演藝圈，直到2011年主演《小資女孩向前衝》收視率開紅盤，邱澤也因此知名度大開。