自由車／亞洲下坡賽指標賽事　教練江思翰睽違9年在當選手就奪冠

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開賽前連續下雨多日，賽道溼滑更加考驗選手，雖然比賽期間天氣非常給力，到決賽都沒再下雨，但樹林裡一樣溼滑，這種情況下非常考驗選手的經驗與心理素質，特別是排位賽冠軍的江思翰，決賽是全場最後一位出發，路況最糟，抗壓性要夠，在這樣溼滑的賽道，如果採積極搶進的戰術，只有兩種結局，要是沒摔成績就會特別好，但要是摔車就會大大影響排名。果然，在決賽時許多有實力的選手都發生摔車，就連原本排位賽第二名的選手，在決賽也是摔車收場。
江思翰在排位賽時出現2次較大的失誤，雖未發生摔車，但對秒數也有一定的影響，排位賽以3分18秒成績暫列第一，雖然領先第二名選手將近20秒的秒差，但有2次都差點發生摔車，代表決賽需要更保守處理這幾個路段；決賽當天天氣更好、賽道更乾，代表所有參賽選手皆會放手一搏，在排位賽名列第四名的18歲新秀選手闕文興，在決賽跑出了3分18秒和江思翰排位賽相同的時間，這成績也給了排位賽前三名的選手很大的壓力。
江思翰把握時間不斷的在出發前做意象訓練，不斷在腦海中複習賽道，因為決賽當天不能再做賽道訓練，所以決賽當天的賽道路況是選手無法掌控的，在出發的一開始，江思翰還是選擇比較保守的速度進入賽道，先嘗試幾個技術彎，進行賽道的路況判斷，憑藉著絕佳的經驗來應對賽道上的每一個細節，制定出賽策略，同時頂住高強度壓力，面對眾多菁英以及年輕新秀的挑戰，在決賽以3分10秒的成績，順利在張家界黃石寨峰林速降挑戰賽封王。
江思翰表示：「這是一條很困難的賽道，考驗選手綜合能力，與台灣常見的下坡賽不同，賽道上有很長的青苔石階，海拔落差也相當大，加上賽前的一場大雨，讓賽道變得更濕滑，在短短的1.8km裡除了技術展現，也需要極高的抗壓能力，決賽時，我選擇保守策略，先在賽道前段安全路段嘗試煞車，測試賽道濕滑程度，擬定策略，平均配速，才能順利刷新自己排位賽成績。」
江思翰下一個階段計劃將回歸到教練身分，計畫帶學生去冬季奧運的舉辦場地：河北省張家口市崇禮區，崇禮區是滑雪勝地，同時也是登山車天堂，每到夏天會有很多自行車公園開發多條下坡賽道，暫定8月14至20日要去崇禮的萬龍雪場，帶學生一起到海外參賽學習。