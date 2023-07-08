第四屆小小體操營 國家隊總教練林育信攜手國手葉政授課
「小小體操營」自2018年開辦以來，期間經歷新冠肺炎疫情影響停辦兩屆，去年復辦至今已經邁入第四屆，週末首次前進臺灣體操代表隊總教練阿信的故鄉－宜蘭，林育信表示：「感謝華南銀行長期在體操項目的投入，今天的『推廣組』主要是針對沒有體操經驗的一般生參與體驗，而且這次來到我的老家宜蘭，更深刻感受到人親土親的濃烈鄉感，期待未來能夠全國走透透，讓更多偏鄉的孩子感受體操運動的樂趣。相信會有更多優秀的選手在未來為國家爭取榮譽，成為下一個奧運奪牌選手。」
記者廖聿偉/綜合報導
第四屆「小小體操營」舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，上週首場在高雄國家運動訓練中心，邀請競技體操重點發展學校國小學員參與，本週7月7日及7月8日在宜蘭縣體操館、下週15及16日在臺北大同高中舉行，今年首度擴大加開「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，下週台北場7月16日(星期日)還有一場次限額50位學員，日前已報名額滿。
有別於競技組學員已經受過一定程度的訓練，為了讓「推廣組」清一色素人小學員更快上手，教練團特別設計從遊戲中學習體操的蹦跳滾翻基本動作，透過大量的地板滾翻、彈簧床跳躍及落下循序漸進，雖然少了吊環、單雙槓、鞍馬等專項器械及技術環節，卻能讓這些初次接觸體操運動的小小學員個個都收穫滿滿。
「小小體操營」每年都邀請「國家隊」教練團在一流的場地為小小體操員授課，今天除阿信教練外，體操選手葉政也到場協助指導，大學長深受家長及學員的熱烈迴響，參與學童亦都有難忘的經驗。
曾因施打疫苗導致「動作失憶」的葉政，靠著持續不懈的苦練終於找回身手，重回國家隊的行列。近期連續出戰全大運、體操亞錦賽，緊接著月底要迎接成都世大運，今天在密集的行程中抽空到場，葉政在看到小學員們的認真訓練後提到，「在頻繁的比賽和訓練之中，總有些覺得疲憊的時刻，但是今天看到他們就讓我回想起自己剛開始練體操的樣子，也提醒我練體操的初衷。」