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MLB／大低潮！天使近16場吞12敗　美媒：大谷翔平不可能被交易

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，有機會拿到5億美元大合約，但可能不會被交易。（圖／大聯盟推特）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，有機會拿到5億美元大合約，但可能不會被交易。（圖／大聯盟推特）

實習記者練宗翰/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使於今(8日)對上洛杉磯道奇，最終道奇11:4獲勝。天使隊於近16場比賽中輸掉12場，目前深陷低潮，而外國媒體Jon Paul Morosi則推斷天使不可能將陣中球星大谷翔平交易出去。

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天使隊在7月5日對上聖地雅哥教士前，陣中大將Mike Trout因左手鉤狀骨骨折將缺席4-8週，這也讓近期低迷的天使隊更是雪上加霜。然而根據Jon Paul Morosi指出，天使隊在Mike Trout受傷的情況下，天使隊要在8月1日交易市場結束前將大谷交易出去，是更不可能的。

根據Jon Paul Morosi提到:「大谷目前本賽季轟出了31支全壘打領先整個大聯盟，在球團利益中肯定是希望能夠將大谷的交易利益達到最大化」。而目前大谷狀態正好本賽季很有可能能夠達成一季60轟的成就，球團老闆不可能會放棄這載入史冊的一刻。

日前外媒曾推斷洛杉磯道奇將會對大谷出手，但如今看來，天使球團是不會輕易讓自家當家球星離開，真正的想法可能只有大谷自己知道。天使目前只能贏下更多場的比賽，才有可能平息這場交易風波。

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