北影紅毯／AKIRA早看過林志玲演的電影！甜喊想跟愛妻一起拍片
年度盛事之一的「台北電影節」頒獎典禮於今（8）日在台北中山堂舉辦，名模林志玲的老公，也就是「國民姐夫」AKIRA，以及林柏宏擔任頒獎人，一起頒發「最佳視覺效果」與「最佳短片」兩個獎項，AKIRA聊起電影，甜蜜表示未來如果有機會，想要與林志玲一起演出，或者製作台日電影。
記者吳雨婕/台北報導
AKIRA提到很開心首度參與台北電影節，加上自身很喜歡電影，所以真的很開心受邀出席，還表示林柏宏是他最常見的演員之一，也看過了林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。
AKIRA透露有請太太林志玲幫忙教學如何以中文念「最佳視覺效果」與「最佳短片」的入圍者，「我也不是特地去學的，身為頒獎人應該要好好去了解作品，所以有去查詢，我覺得非常有趣。」
被問到有沒有看過林志玲演出的電影，AKIRA先是哈哈大笑，接著表示：「當然有。」AKIRA提到，如果有機會的話當然希望可以演出電影，但他其實對製作電影更有興趣，如果林志玲準備好了、時間點也剛好，會想要與太太一起演出，或者合體製作台日電影作品，但由於林志玲目前想要待在家裡，以家庭生活為重，所以他也不知道未來有沒有這個機會。