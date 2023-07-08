北影25／首次開出雙蛋黃！洪金輝、葉曉霏奪最佳新演員
第25屆台北電影節於今（8）日晚在台北中山堂舉行，其中「最佳新演員」由《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏2人一起奪下，開出雙蛋黃。葉曉霏在後台訪問時，當場嗨跳(G)I-DLE的歌曲〈Queencard〉慶祝。
記者吳雨婕/台北報導
葉曉霏上台分享感言時提到，謝謝爸媽讓她任性了7年，而她會繼續任性下去，「謝謝台北電影節給我這個奇幻旅程，希望大家可以多多找我拍戲嗎？」後台訪問時，葉曉霏兌現在入圍酒會時的承諾，只要得獎就會與媒體一起跳女團(G)I-DLE的歌曲〈Queencard〉，現場一時激動不已，尖叫聲震耳欲聾。
台北電影節評審認為葉曉霏首次擔綱主演，在鏡頭下詮釋中性形象富有說服力，無所畏懼的角色特質，自然流露令人印象深刻。
洪金輝一上台就先以族語分享得獎感言，接著才以中文說到：「人生如戲，戲如人生，可能未來我也會向台北市市長一樣出來選舉，希望我的族人可以給我支持。」不忘感性表示：「你心裡想什麼就去做，就會做到了！」
台北電影節評審認為，洪金輝以素人演員接下主角的重責大任，表演真誠自然，深刻感受父女之情的疼愛與糾結，角色輪廓清楚，演員之路極具潛力。