美國證實將提供烏克蘭集束彈藥　人道組織齊譴責

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他提到，越戰結束近50年之後，隔鄰「寮國的民眾仍在清除美國的集束彈藥」。
北大西洋公約組織（NATO）峰會下週將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，美國宣布提供集束彈藥的時間點，正值盟國試圖進一步支援烏克蘭之際，因為烏克蘭的反攻行動遲遲未有重大進展。
集束彈藥爆炸時，會在數個足球場大小的區域內散布數十顆小炸彈，其中很多小炸彈不會爆炸，而是埋在地下。
因此，這種武器實際上會留下大片人員殺傷地雷，早在美國證實要提供給烏克蘭之前，就引起一波譴責浪潮。
國際特赦組織（Amnesty International）研究員威爾肯（Patrick Wilcken）在聲明中說：「美國運交集束彈藥給烏克蘭的計畫是倒行逆施，破壞國際社會在保護平民免受此類危險方面取得的重大進展…促請美國重新考慮」。
從軍事角度來說，集束彈藥可讓交戰一方一舉重擊敵方大型編隊，阻止敵人使用機場跑道，或用廣布的地雷來阻止敵軍前進。
但集束彈藥攻擊時並不區分平民和軍事人員，專家說，有5%到40%的小炸彈撞擊時不會爆炸，而會在戰場上保留數十年。
全世界共有123個國家簽署了2008年「奧斯陸公約」（Oslo Convention），即禁止生產、儲存、銷售和使用集束彈藥。沒有簽署公約的主要國家包括美國、中國、俄羅斯、伊朗、以色列、敘利亞。
美國「武器管制協會」（Arms Control Association）主任金波（Daryl Kimball）說：「集束彈藥不會區分烏克蘭士兵和俄羅斯士兵…它的有效性被嚴重誇大，它對非戰鬥人員的影響眾所周知，卻往往遭到忽視。」
根據「地雷與集束彈藥監測組織」（Landmine and Cluster Munitions Monitor）2021年統計，全球141名因殘餘集束彈藥而傷亡的人之中，多達97%是平民，其中2/3是兒童。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120708