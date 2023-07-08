訪星結束返台！蔣萬安：雙城論壇是否親赴將定案

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他表示，參訪順利圓滿、收穫很多，新加坡有強大規劃能力，以及跨部會合作、堅定的執行力，所以在很多政策上，制定都非常的明確。
蔣萬安說，有到新加坡政府部門參訪，包括環境永續部等，深入了解新加坡對於環境永續長遠的規劃；新加坡很早就擬定2030綠色計畫，不只目標明確，也有很清楚具體的執行計畫。
他表示，參觀了市區重建局、建屋發展局，瞭解新加坡對於未來50年的長遠前瞻視野，另到交通管理局了解科技導入，以及銀髮族、長輩社區等相關建設，都非常值得學習；昨天晚上也到紐頓熟食中心，了解當地特色文化及美食。
媒體詢問，媒體報導蔣萬安的父親蔣孝嚴昨天在中國大陸杭州出席活動時指出，兩岸都是中國同胞，都屬於一個中國，對此有何看法。
蔣萬安回答，他現在就是專注在市政、這一次的新加坡參訪交流。
媒體提問，是否會親自出席8月份的雙城論壇。對此，蔣萬安表示，他們現在都在做最後階段的討論，而且也在與對岸持續的溝通，很快就會做決定。
對於是否擔心被抹紅，蔣萬安指出，雙城論壇從2010年開始舉辦，到現在每年都有持續，今年輪到上海舉辦，他們之前也都有邀請台北市副市長林奕華及北市府副秘書長王秋冬溝通協調，最近大概也會很快做出決定。
媒體詢問，蔣萬安在新加坡的不公開行程引發關注，到底與什麼人士會面。
蔣萬安回答，這一次就是客隨主便，他見了很多的老朋友，也有機會認識新朋友，相信替未來雙邊關係打下更好基礎。
他指出，在這次的考察中，他充分感受到，已故前總統蔣經國與已故新加坡前總理李光耀多年公私交所遺留下來的成果，前人種樹後人乘涼，他在新加坡也見到該見的人，聊聊往事，談談政策，氣氛非常得好。（編輯：戴光育）1120708