美國為何要援烏爭議性的「集束彈」？分析：戰爭已到關鍵時刻

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集束彈從火箭、導彈或砲彈中，發射大量微小的子炸彈，這些子炸彈在飛行途中將散佈到廣闊的區域，在大範圍內引爆，且有些子炸彈落地時不會馬上爆炸，而是在被撿起或踩踏時爆炸，效果如同地雷，在戰壕中或敵方的防禦工事中使用，能夠迅速給敵人的防禦帶來麻煩。
但就因為集束彈的子炸彈散佈太廣，未爆彈很可能在被平民撿到時爆炸，造成平民傷亡，尤其許多戰區的兒童，經常出於好奇去撿拾外表看似玩具的子炸彈因此受傷，被人權團體譴責使用效果宛如無差別攻擊的集束彈，等同犯下戰爭罪。
美國提供集束彈會產生什麼影響？
目前全球共有120多國簽署《集束彈公約》（Convention on Cluster Munitions），禁止集束彈的使用、貯存、生產及轉移。然而，美國、烏克蘭、俄羅斯都並未簽署，事實上在俄烏戰爭中，俄羅斯與烏克蘭之前都曾使用過集束彈。
不過尷尬的是，美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）去年才在聯合國大會上，痛斥俄羅斯使用集束彈，湯瑪斯-格林菲爾德當時說集束彈是日內瓦公約明令禁止的，在戰場上不應該有立足之地。結果，美國卻提供了這「不應該有立足之地」的集束彈給烏克蘭使用。
《BBC》報導直言，白宮的這一決定讓美國在這場戰爭中所佔據的道德基礎，已經瓦解大半。美國很難逃過虛偽的批評，且也會讓西方盟友國內部產生一定程度的分歧。
為什麼美國甘冒爭議也要提供集束彈？
拜登直言自己花了一段時間才被說服，並說提供集束彈是「艱難決定」。《衛報》報導分析，此舉說明戰爭已經到了關鍵時期，拜登認為比起維護美國的道德聲譽，在戰場上獲得進展更加重要。
《衛報》指出，烏克蘭的反攻進度緩慢，而隨著美國大選將至，共和黨人士已經表現出對援助烏克蘭的冷淡態度，拜登必須在戰爭中取得一個成果，不能再重蹈美軍於阿富汗撤退的慘痛失敗。
前美國國務卿克勞利（Philip Crowley）表示，俄烏戰爭開打以來，許多曾被外界視為不會跨越的界線一一被打破，而美國提供集束彈只是另一個例子。美國前國防部長潘內達（Leon Panetta）的辯護更直接，他說「戰爭中沒有任何武器不會給平民帶來風險，武器就是被設計用來執行殺傷性任務」。當戰局進入關鍵時刻，或許唯一不能被打破的底線就是，美國支持的盟友必須獲得勝利。