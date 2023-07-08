北影25／《疫起》林君陽奪最佳導演！正處後疫情時代 籲珍惜生命
台北電影節今年已是第25年舉行，本屆頒獎典禮在今（8）日晚展開，「最佳導演」被執導電影《疫起》的林君陽抱走。林君陽講起《疫起》，心有戚戚焉地說，「20年前的事情，值得我們去感念。」又剛好現今是後疫情時代，因此他認為，一定要好好珍惜生命。
記者吳雨婕/台北報導
林君陽上台領獎時提到，他第一個拿到電影相關獎項，是在2018年的台北電影節上，他以學生作品得獎，接著笑說：「今天我一直都緊張不起來，一直跟我夥伴討論我是不是有問題，應該要很緊張，但緊張不起來，一路參與典禮到現在，《疫起》這部電影，入圍了13項，在大家的陪伴下，我們一路走到這個舞台被人家看見，這是一個很大的底氣，我一點都不緊張。」
林君陽謝謝夥伴、家人陪伴讓他有創作電影的靈感，還透露去年金鐘獎沒有獲獎，女兒哭了，所以特別在台上向女兒說「爸爸拿獎了」。此外，林君陽說起《疫起》要傳達給觀眾的想法，直言：「台灣人有點健忘，20年前的事情很重要，過去3年的事情也很重要，解封到現在，很多人忘了疫情當中陪伴我們的人們，透過《疫情》這部片，20年前有些事、有些人值得去感念，回到這個時代，也要記得他們，好好珍惜我們的生命，繼續往前走。」