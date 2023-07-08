北影25／楊麗音奪女配角！淚謝已逝恩師李國修：感覺他有在保佑
第25屆台北電影節，今（8）日晚間在台北中山堂揭曉獎項，「最佳女配角」由《一家子兒咕咕叫》楊麗音拿下，她一上台就哽咽不已：「我以為我在台下已經坐很久，坐那麼多年應該可以很淡定，可是我腦子一片空白。」楊麗音也感謝已逝恩師李國修，直呼：「感覺他有在保佑，也許今天國修老師也是在中山堂的某個地方。」
記者黃雅琪/台北報導
楊麗音在後台受訪時表示：「我一直告訴自己平常心，沒得（獎）也沒要緊，結果拿袋子來裝獎！」楊麗音自稱今日是「怪怪歐巴桑」，堅持帶著袋子上台裝獎盃。提到已逝恩師李國修，楊麗音直呼：「就是感覺他有在保佑，而且這次的主持人也是國修老師的學生，我們一起在『屏風表演班』，我就覺得說好像有個特殊的力量、能量在運作。也許今天國修老師也是在中山堂的某個地方。」她透露，常常在心裡感謝李國修，今年也有抄經書給他。
提到另一位恩人王偉忠，楊麗音說：「我演電影、舞台劇演了好幾年，可是我到了綜藝節目《連環炮》1個月，賣菜的阿姨都認識我，就是一下子就被大家看見。」楊麗音非常感謝王偉忠的提攜，讓她能成功被觀眾看見。
評審認為，楊麗音表現收放有度地詮釋傳統女性的委屈與壓抑，演員自身經歷豐富，提升角色厚度；其中牽亡儀式的演出不論動作、表情更是精采到位。