北影25／王柏傑奪影帝！終於能見謝欣穎 曝今晚不睡覺真實原因
第25屆台北電影節，今（8）日晚間在中山堂揭獎，「最佳男主角」由《疫起》王柏傑拿下，被問到今晚終於可以好好睡覺，王柏傑激動道：「誰跟妳睡覺啊！」被大家認為是晚上要與一星期未見面的女友謝欣穎「快樂」，嚇得王柏傑趕緊澄清：「慶功啦，妳們真的吼！#MeToo喔！妳們不要這樣，妳們一群女生我是男生。」
記者黃雅琪/台北報導
王柏傑拿下影帝寶座，一上台就哽咽的說：「15年前我在台北電影節拿新人獎，現在我34歲拿到（影帝）！」他謝謝林君陽導演對他的信任，給他很大的空間和支持，也謝謝《疫起》團隊，最後他還笑嗆同樣入圍「最佳男主角」的友人：「張孝全，我拿獎了！」
王柏傑在後台受訪時表示，為了與擔任評審之一的女友謝欣穎避嫌，所以上台領獎才沒有致謝她，王柏傑笑說：「她看我拿獎感覺沒有很激動耶！」王柏傑透露，有和好朋友張孝全說：「我有跟他說我得獎了，他可以專心拍戲，我幫他拿了！」他補充，之後會找兄弟們一起吃飯慶祝：「上台情緒有些激動想哭，一直壓抑自己有點忘詞，到現在都好像夢一場，覺得很酷，一切都像夢一場，很有意義。」
評審認為，王柏傑扎實的演員功課有目共睹，角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗，親情詮釋令人動容，展現演員驚人的成長。