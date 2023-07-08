詐騙猖獗！假公務機關扮檢警佔多數　刑事局：6旬長輩易受害

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刑事局分析假公務機構詐騙案手法包含假冒公務機關及檢警，提及偵查不公開要被害人不得對外透露等。
警方說，歹徒先假冒公務部門、電信公司或健保局人員等單位，稱被害人身分遭冒用、健保卡遭停卡、申辦電信及欠繳電話費或向銀行貸款。
刑事局表示，事後由假警察接手，聲稱被害人涉刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，提到偵查不公開要當事人不得透露。電話會轉給假檢察官、假法官，稱被害人身分遭冒用，且提到監管帳戶等字詞，最後由車手持假地檢署拘票等公文取款。
1名住在中部地區約50餘歲陳姓家庭主婦，日前從手機接獲自稱是某銀行客服來電詢問是否申請20萬元貸款，被害人回應無此事，事後被告知可能是個人資料遭冒用，可協助轉給165專線員警。
陳姓被害人事後被假員警告知因個資外洩被冒用，涉及刑案且基於偵查不公開，需由檢方協助，假檢察官則告知需監管帳戶，要被害人至銀行辦理網路銀行及約定帳戶，並提供帳號密碼保管，被害人未查證，3週內遭騙近1000萬元。
刑事局指出，檢警不會監管帳戶及收現金和存簿，或用電話做筆錄、傳真公文等，接獲不明來電，提到身分遭冒用等關鍵字就是詐騙，可查詢165反詐騙官方網站及臉書（Facebook）或撥165諮詢。（編輯：張銘坤）1120708