北影評審內幕／謝欣穎當評審「王柏傑奪影帝」　主辦：沒必要迴避

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評審團總召陳玉勳說明，會議中大家都很支持陳為民，每個評審都很喜歡他的演出，陳玉勳點出陳為民沒獲獎關鍵：「我很希望陳為民被大家看到，他真的是型非常好、表演也非常好，就是可惜在他的戲沒有傅孟柏那麽多。」
台北電影節開辦25年以來，首次開出「雙蛋黃」，「最佳新演員」由《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏一起拿下。陳玉勳說明，評審各有喜好但都鎖定這兩位，尤其洪金輝身為素人演員表現非常好，在《哈勇家》演得非常動人，找不到失誤的地方。
考量到演員未來發展性，陳玉勳補充：「葉曉霏是條件很好的女生，她在這部戲裡面很亮眼、很出色。」由於兩人票數競爭激烈，最終決定以「鼓勵新人」的方式讓他們雙雙獲獎，可惜獎金只有一半。
男主角的部分，評審熱衷討論游安順與王柏傑，陳玉勳認為：「游安順是一個很大的遺珠！柏傑難得碰到這麼好的角色，一個演員會不會得獎、表演得精不精采，他有一個關鍵，問題不是出在演員本身而是在劇本。」陳玉勳直誇，王柏傑最後一場哭戲演得非常厲害。李亞梅補充，評審特別肯定5部片的男主角人選都非常成功，在假投票的時候，游安順、王柏傑、蔡凡熙、張孝全、林柏宏都有票。
由於王柏傑的女友謝欣穎擔任本屆決選評審之一，北影總監李亞梅說明：「我們在邀請謝欣穎的時候，有注意到迴避原則，但他們的關係其實沒有必要到迴避，有先檢查評審迴避原則，是沒問題的。」李亞梅補充，謝欣穎在看片和評審會議期間都住在飯店，而且她只有1票，但王柏傑最終是以13票獲選。陳玉勳不解表示：「他們有什麼關係？討論的時候也完全看不出來。」