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北影評審內幕／謝欣穎當評審「王柏傑奪影帝」　主辦：沒必要迴避

▲王柏傑以《疫起》奪得台北電影節影帝寶座，主辦說明他女友謝欣穎當評審沒有迴避原因。（圖／記者陳明中攝影）
▲王柏傑以《疫起》奪得台北電影節影帝寶座，主辦說明他女友謝欣穎當評審沒有迴避原因。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

第25屆台北電影節頒獎典禮，昨（8）日晚間揭獎完畢，由《疫起》王柏傑與《本日公休》陸小芬榮獲影帝、影后，王柏傑以13票獲選、陸小芬則是以9票過半獲選。王柏傑的女友謝欣穎擔任本屆決選評審之一，北影總監李亞梅表示：「他們的關係沒有必要迴避。」

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▲王柏傑、陸小芬為本屆台北電影節影帝、影后。（圖／記者陳明中攝）
▲王柏傑（左）、陸小芬為本屆台北電影節影帝、影后。（圖／記者陳明中攝）
台北電影節評審會議，總共耗時7小時，大部分獎項都是在第一輪投票就通過，競爭最激烈的「最佳男配角」投到第二輪時，《本日公休》傅孟柏以8：7擊敗《查無此心》陳為民。北影總監李亞梅表示，男配角正式投票第一輪，就集中到陳為民、傅孟柏身上，第二輪投票時，傅孟柏就以1票險勝。

評審團總召陳玉勳說明，會議中大家都很支持陳為民，每個評審都很喜歡他的演出，陳玉勳點出陳為民沒獲獎關鍵：「我很希望陳為民被大家看到，他真的是型非常好、表演也非常好，就是可惜在他的戲沒有傅孟柏那麽多。」

▲台北電影節「最佳男配角」，由傅孟柏以《本日公休》奪得。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節「最佳男配角」，由傅孟柏以《本日公休》奪得。（圖／記者陳明中攝影）
台北電影節開辦25年以來，首次開出「雙蛋黃」，「最佳新演員」由《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏一起拿下。陳玉勳說明，評審各有喜好但都鎖定這兩位，尤其洪金輝身為素人演員表現非常好，在《哈勇家》演得非常動人，找不到失誤的地方。

▲台北電影節首次開出「雙蛋黃」，洪金輝（右）、葉曉霏2人一起奪下「最佳新演員」。（圖／記者陳明中攝）
▲台北電影節首次開出「雙蛋黃」，洪金輝（右）、葉曉霏2人一起奪下「最佳新演員」。（圖／記者陳明中攝）
考量到演員未來發展性，陳玉勳補充：「葉曉霏是條件很好的女生，她在這部戲裡面很亮眼、很出色。」由於兩人票數競爭激烈，最終決定以「鼓勵新人」的方式讓他們雙雙獲獎，可惜獎金只有一半。

▲王柏傑以《疫起》奪得台北電影節影帝寶座。（圖／記者陳明中攝影）
▲王柏傑以《疫起》奪得台北電影節影帝寶座。（圖／記者陳明中攝影）
男主角的部分，評審熱衷討論游安順與王柏傑，陳玉勳認為：「游安順是一個很大的遺珠！柏傑難得碰到這麼好的角色，一個演員會不會得獎、表演得精不精采，他有一個關鍵，問題不是出在演員本身而是在劇本。」陳玉勳直誇，王柏傑最後一場哭戲演得非常厲害。李亞梅補充，評審特別肯定5部片的男主角人選都非常成功，在假投票的時候，游安順、王柏傑、蔡凡熙、張孝全、林柏宏都有票。

▲台北電影節今晚登場，謝欣穎花樣洋裝展現青春氣息。（圖／記者陳明中攝影）
▲謝欣穎擔任本屆台北電影節決選評審。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節總監李亞梅（左）、評審團總召陳玉勳，親自說明評審會議過程。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節總監李亞梅（左）、評審團總召陳玉勳，親自說明評審會議過程。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節評審團總召陳玉勳。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節評審團總召陳玉勳。（圖／記者陳明中攝影）
由於王柏傑的女友謝欣穎擔任本屆決選評審之一，北影總監李亞梅說明：「我們在邀請謝欣穎的時候，有注意到迴避原則，但他們的關係其實沒有必要到迴避，有先檢查評審迴避原則，是沒問題的。」李亞梅補充，謝欣穎在看片和評審會議期間都住在飯店，而且她只有1票，但王柏傑最終是以13票獲選。陳玉勳不解表示：「他們有什麼關係？討論的時候也完全看不出來。」

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