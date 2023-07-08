出獄夢碎！台中前空姐縱火殺夫判刑15年　這理由求交保遭法院打槍

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事後李女在網路上控訴遭公婆施虐，對此，婆婆也出面反控李女傷害、毀損、威脅縱火燒房，同時公布施暴的畫面，隨著雙方衝突越演越烈，台中地方法院於前年3月9日，依家庭暴力防治法，核發「暫時保護令」給公婆，不料警方尚未送達給李女，就發生縱火燒夫案。
前年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男發生爭吵，李女竟趁其熟睡之時，放火燒夫洩憤，導致楊男全身受到80%二度灼傷，送醫搶救45天後宣告不治，至於李女則是全身受有45%二至三度灼傷。
案經審理，台中地院依殺人罪判刑15年，李女不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍處15年徒刑；近期李女聲請停止羈押，並表示沒有殺人、放火意圖，只是想求一個解釋及道歉，同時也強調，自己目前燒傷仍需要做植皮手術，母親也已經高齡80歲需要人照顧，請求法院給予具保停止羈押，對此，台中高分院指出，李女始終否認犯行，對於參與情節避重就輕，故認定原羈押理由仍存在，駁回其聲請。
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