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出獄夢碎！台中前空姐縱火殺夫判刑15年　這理由求交保遭法院打槍

▲李女在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其傷重不治，屋中家具也因此付之一炬。（圖／翻攝爆料公社）
▲李女在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其傷重不治，屋中家具也因此付之一炬。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳苾暐／綜合報導

台中市一名李姓前空姐，2021年3月11日疑與楊姓丈夫發生口角，李女竟在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其全身受有80%嚴重灼傷，送醫搶救一個半月後傷重不治，案經審理，一、二審均判處15年有期徒刑，李女近期再度聲請交保，否認殺人的同時辯稱「只想求個解釋和道歉」，且自己也需要做植皮手術並照顧8旬老母親，對此，台中高分原認為她仍避重就輕，裁定駁回。

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回顧案情，李女與丈夫同樣喜歡鸚鵡，進而在臉書社團上相識，交往短短5個月隨即步入禮堂閃婚，但婚後李女卻認為，公婆因質疑她比楊男年長7歲，無法生兒育女，對她態度大轉變，雙方進而發生衝突。

事後李女在網路上控訴遭公婆施虐，對此，婆婆也出面反控李女傷害、毀損、威脅縱火燒房，同時公布施暴的畫面，隨著雙方衝突越演越烈，台中地方法院於前年3月9日，依家庭暴力防治法，核發「暫時保護令」給公婆，不料警方尚未送達給李女，就發生縱火燒夫案。

前年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男發生爭吵，李女竟趁其熟睡之時，放火燒夫洩憤，導致楊男全身受到80%二度灼傷，送醫搶救45天後宣告不治，至於李女則是全身受有45%二至三度灼傷。

▲李女對前公婆施虐後，反控遭對方毆打，離譜行徑全部楊姓丈夫拍下。（圖／翻攝畫面）
▲李女對前公婆施虐後，反控遭對方毆打，離譜行徑全部楊姓丈夫拍下。（圖／翻攝畫面）
案經審理，台中地院依殺人罪判刑15年，李女不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍處15年徒刑；近期李女聲請停止羈押，並表示沒有殺人、放火意圖，只是想求一個解釋及道歉，同時也強調，自己目前燒傷仍需要做植皮手術，母親也已經高齡80歲需要人照顧，請求法院給予具保停止羈押，對此，台中高分院指出，李女始終否認犯行，對於參與情節避重就輕，故認定原羈押理由仍存在，駁回其聲請。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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