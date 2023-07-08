北影紅毯／遭爆被Sandy吳姍儒弄哭 大鶴首度現身回應
2023「第25屆台北電影節」今（8）日晚間7點於中山堂盛大登場，由大鶴（林鶴軒）與百白（白靜宜）出任主持人。大鶴被問到週刊報導，從Sandy家哭著回去一事，他僅回應：「這件事情也比較久了，記憶也不太清楚。」
記者黃雅琪/台北報導
日前，黃子佼捲入性騷擾風波，除了開直播承認犯行以外，還爆出「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去」一句話，引人遐想。後續有週刊報導，發生此事是因為Sandy想認識許光漢未果，惱羞開嗆大鶴：「哪天我可能不小心把你的事在記者會上說出來！」最後，大鶴才會哭著離場。
大鶴與百白擔任今晚「第25屆台北電影節」典禮主持人，百白身穿一席黑色、紫色亮片禮服，露出白皙美腿性感登場；大鶴穿著白色西裝外套，搭配亮片內搭衣褲現身。被問到週刊報導，大鶴僅表示：「不知道哪裡來的傳言？這件事情也比較久了，記憶也不太清楚，腦海裡都是主持台詞。」至於最近是否有與Sandy聯絡，一旁的百白則立刻救駕，「他都跟我聯絡，我們都有幫彼此打氣。」
※【NOWnews 今日新聞
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