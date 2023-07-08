屏東推廣香蕉及檸檬直送台北希望廣場

屏東縣政府及縣農會於7/8、7/9兩天在台北希望廣場辦理屏東農漁畜產品推廣行銷活動，將屏東最新鮮優質的香蕉及檸檬鮮果進行展售，並與點心業者推出屏東在地檸檬塔及使用屏東香蕉巧克力塔，雖然氣溫炎熱仍不擋民眾買氣。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣為全台檸檬最大產區，種植面積約1,784公頃，佔全台總種植面積近七成，一年四季皆能生產，由於得天獨厚的地理環境，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，榨汁喝出原始香味，富含維生素C，為養顏美容族群之愛好果品，夏季暑熱食慾不振，作檸檬飲品或入菜開胃解膩。
而屏東香蕉栽培面積4,084公頃，為全台最大生產香蕉的產地，主要產區自高樹至內埔、萬巒、南州等地皆有種植、近全年可生產，屏東產地今年較無雨水且氣溫高，香蕉鮮果果實飽滿碩大，吸引民眾選購，買氣熱絡。
此次屏東縣府與食樂樂烘培工作室聯手合作，推出一系列屏東在地檸檬及香蕉所製成的烘培點心，使用屏東在地優質檸檬所製成烘培的檸檬塔，酸甜可口不膩且帶有檸檬清新香氣，以及使用屏東在地香蕉鮮果製成屏東香蕉巧克力塔，濃郁可口且吃的到香蕉香甜果肉，並研發其他特色點心如檸檬磅蛋糕、檸檬卡士達維也納、香蕉布朗尼等，眾多屏東農漁畜產品及豐富點心品項，吸引來自香港遊客參觀選購屏東在地農產及特色烘培點心。