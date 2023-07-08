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Q3首週受到聯準會鷹聲影響　週線連三黑跌破月線

▲聯準會鷹聲再起，導致美股回檔，台股也跟著受拖累。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲聯準會鷹聲再起，導致美股回檔，台股也跟著受拖累。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

聯準會鷹聲再起，導致美股回檔，台股也跟著受拖累，週五台股下跌97.96點，跌幅-0.58%，指數收在16664.21點，第三季首週台股下跌251.33點，週線跌幅-1.49%，平均日均量3462.73億元，週線連三黑。 

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第三季第一週三大法人全數站在賣方，外資連續第二週提款695.16億元，投信調節39.18億元，連續第四週站在賣方，自營商則由買轉賣，減碼台股55.37億元，三大法人單週合計賣超789.71億元。 

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期美國再次受到升息情緒干擾而下挫，台股也連帶受到影響，近日法人籌碼明顯轉趨調節，盤面出現獲利了結賣壓湧現，導致加權指數本週跌破月線，下檔尋求季線16300點支撐。 

孫傳恕指出，回顧這波台股揚升主要由AI、雲端及電動車等需求帶動結構性利多，推升電子類股成交比重回升至6、7成以上，但也因為今年以來科技族群漲多，且美國科技股即將進入超級財報季，預估AI題材業績要到明年才會真正反映，使得市場對整體投資氣氛轉趨觀望，因此7月下旬至8月公布財報公布期間恐造成市場買盤震盪，但整體而言AI長線無虞，且今年下年整體企業營運與獲利將優於上半年，進入2024年則真正進入成長軌道，因此逢低反而創造布局時點。 

較需要注意的是，孫傳恕說明，拿大盤與OTC相比，由於下半年聯準會仍可能升息1致2碼，加上加權指數評價面已不若之前下跌時便宜，在外資短期轉趨觀望之下，短線可能出現獲利了結賣壓，相較之下OTC在內資聚焦題材股的支持下，會更有表現空間。 

孫傳恕進一步表示，隨時間進入電子股旺季，雖然今年第三季可能出現旺季不旺，然包括蘋果新機、AI伺服器、記憶體、面板、PC等族群有望透露拉貨動能轉強之消息，目前面板與記憶體已有報價止穩跡象，有利股價維持。

至於中美科技戰對於台股的影響性，孫傳恕認為無需過度憂慮，因科技、AI等屬於長期性之需求，並非短期題材，且本次並非美國首次對中國祭出高科技相關禁令，台廠相關供應鏈在經驗之下，多能找到替代方案等，預期短期影響不大。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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