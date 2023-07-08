李玟老公有見最後一面！CoCo瞞家人對抗憂鬱症　二姊：後來才知道

北影紅毯／黑人陳建州遭控性騷！好友王陽明親曝「私下互動」

▲台北電影節今晚登場，黑人陳建州遭控性騷擾，好友王陽明現身典禮親曝兩人「私下互動」狀況。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節今晚登場，黑人陳建州遭控性騷擾，好友王陽明現身典禮親曝兩人「私下互動」狀況。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

2023「第25屆台北電影節」今（8）日晚間7點於中山堂盛大登場，由大鶴（林鶴軒）與百白（白靜宜）出任主持人。王陽明與陳庭妮一起頒獎，王陽明友人黑人（陳建州），近日被大牙指控涉嫌性騷擾事件，王陽明表示：「最近沒有見到他，我有關心一下（事件），我沒有什麼幫他說的，我覺得你們去關心他吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北電影節今晚登場，王陽明（左）與陳庭妮今晚一起頒發「最佳造型獎」。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節今晚登場，王陽明（左）與陳庭妮今晚一起頒發「最佳造型獎」。（圖／記者陳明中攝影）
王陽明與陳庭妮今晚一起頒發「最佳造型獎」，兩人都表示，有先預習一下名單，避免發生頒錯人的事件。王陽明先前曾發影片提到「AP的不尊重讓我失望，我該把我的AP都賣了嗎？」對此，穿著全身黑色西裝登場的王陽明，被問到今晚佩戴什麼手錶？王陽明笑說：「你們真的很會問，我戴另一廠牌。」

▲台北電影節今晚登場，陳庭妮出席擔任頒獎人。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節今晚登場，陳庭妮出席擔任頒獎人。（圖／記者陳明中攝影）
2023第25屆台北電影節頒獎典禮7月8日登場，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視YouTube及LINE TODAY線上直播。詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

北影紅毯／遭爆被Sandy吳姍儒弄哭　大鶴首度現身回應

王柏傑爭影帝！開嗆張孝全「不用頒給他」　自爆與謝欣穎一週沒見

談黑人捲性騷！小薰直言「我是邊緣人」　經紀人加碼爆：她被排擠

郭源元痛訴遭「黑人」2次性騷擾！陳建州：莫須有的指控不回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀