北影紅毯／黑人陳建州遭控性騷！好友王陽明親曝「私下互動」
2023「第25屆台北電影節」今（8）日晚間7點於中山堂盛大登場，由大鶴（林鶴軒）與百白（白靜宜）出任主持人。王陽明與陳庭妮一起頒獎，王陽明友人黑人（陳建州），近日被大牙指控涉嫌性騷擾事件，王陽明表示：「最近沒有見到他，我有關心一下（事件），我沒有什麼幫他說的，我覺得你們去關心他吧！」
記者黃雅琪/台北報導
王陽明與陳庭妮今晚一起頒發「最佳造型獎」，兩人都表示，有先預習一下名單，避免發生頒錯人的事件。王陽明先前曾發影片提到「AP的不尊重讓我失望，我該把我的AP都賣了嗎？」對此，穿著全身黑色西裝登場的王陽明，被問到今晚佩戴什麼手錶？王陽明笑說：「你們真的很會問，我戴另一廠牌。」
2023第25屆台北電影節頒獎典禮7月8日登場，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視YouTube及LINE TODAY線上直播。詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。
※【NOWnews 今日新聞
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