天氣預報／38度高溫再1天！全台「變天時間」曝：午後雷陣雨來了
明（9）日台灣各地仍是高溫炎熱的天氣型態，中央氣象局預報員趙紘指出，明日各地高溫普遍都來到攝氏36度以上，北北基、南部近山區和花東縱谷地區，仍會有攝氏37度甚至38度以上的極端高溫，下週一（7月10日）起太平洋高壓減弱、水氣增多，各地高溫略降，但「午後雷陣雨」的情況又會逐日慢慢增加，請民眾外出多留天氣預報。
記者張志浩/綜合報導
趙紘提及，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖都是晴朗炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨；大台北地區、花東縱谷及南部近山區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生；苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。
下週一各地維持多雲到晴，但由於太平洋高壓開始減弱，水氣漸增，午後雷陣雨將會由山區擴展到西半部平地；。下週二至下週三（7月11日至7月12日），水氣會從台灣東方海面移入，迎風面東南部地區及恆春半島全天有局部短暫陣雨機會，其它地區為多雲到晴，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。
下週四至下週六（7月13日至7月15日）水氣持續增多，迎風面東半部地區及恆春半島同樣有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；此外，7月15日後「南方水氣」較多，南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成的機會，颱風可說是蠢蠢欲動，但仍有不確定性，氣象局將持續追蹤。