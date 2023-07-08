羅志祥破禁令！睽違20多年登《完全娛樂》 自嘲要「管理好時間」
藝人羅志祥（小豬）睽違20多年來到節目《完全娛樂》擔任嘉賓，由於羅志祥過去擔任友台娛樂新聞主持人，所以已經有很長的時間沒上《完全娛樂》，而這次「羅主任」的大駕光臨，也讓主持群相當開心，不過，羅志祥卻要正面迎擊一連串的辛辣問題，備受大家期待。
記者詹鎰睿/綜合報導
羅志祥這次為了宣傳新歌〈Don’t be Late〉與演唱會來到《完全娛樂》，而被主持人林思宇好奇歌名來由，羅志祥則自嘲是要「管理好時間！」讓大家笑翻。不過，面對主持人以及記者群的犀利發問，羅志祥表現穩定，例如「如果遇到不友善的媒體時會如何處理？」羅志祥則回答，藝人要做好自己臉部管理，OS僅能存放於內心，並笑說自己是跨時代，出道快30年了，早就已經適應。
羅志祥也澄清，「亞洲舞王」的稱號不是自己取的，而是當時那個年代，比較少唱跳歌手出現，而《精舞門》正好搭上，再加上媒體喜歡取封號，才把「亞洲舞王」加諸給他，羅志祥笑說自己只是「愛跳舞的男生」，只有幫自己取名「小豬」，也呼籲記者可以用「搞笑諧星」來形容他。
而被問到「還有持續觀看網友評論嗎？上網搜尋自己的頻率有多高？」羅志祥說，自己每天都會搜自己的名字，看自己的影片去檢討自己，面對網友們的留言，不論好壞皆會酌量回覆，每日回覆IG私訊大約20封，任何平台看到不錯或來嗆的留言，羅志祥都會回應。
同時，羅志祥還透露，有些網友攻擊完後，他除了給予回擊，也會將此人封鎖。羅志祥認為，既然網友有言論自由，那藝人們也有權利去封鎖、去控管自己的平台。至於被粉絲留言副歌尾音「太老派」，羅志祥則笑說：「自己出道快30年了，老派也合理吧！」