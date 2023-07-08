統神打職業電競首勝！38分鐘送對手5連敗 聊天室狂刷「太神啦」
傳奇實況主亞洲統神「張嘉航」今年夏天以34歲的年紀，成為《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（PCS）聯賽史上最高齡選手，不過新人賽季前4戰出師不利，1勝未拿，今（8）日統神戰隊HPS對決戰績同為0勝4敗的DWT，此役也被粉絲們視為統神最有機會拿下首勝的機會，而HPS也沒讓玩家們失望，統神打野選出茂凱，和中路Adiogs及下路Tide聯手擊敗對手，聊天室也狂刷統神口頭禪「有囉」、「太神啦」。
記者張志浩/綜合報導
統神本場比賽拿出「樹精」茂凱出戰，前20分鐘雙方多半是互換人頭，經濟互有領先，不過HPS中路Adiogs的維克特雖然遭到首殺，但仍依靠操作和對線優勢包辦HPS前20分鐘的3顆人頭。
直到遊戲時間22分鐘時，HPS揮別前幾場團戰溝通和配合不良的問題，一舉打出0換3的勝利，順勢吃下巴龍推進，後續直到30分鐘，HPS持續將經濟差距擴大，不過HPS在營運上略顯急躁，幾波小團碰撞讓戰況變為白熱化，DWT也趁勢拉回一些經濟。
35分鐘DWT中路遭到HPS下路超肥的Tide凱莎操作擊殺，HPS趁機拿下第二條巴龍，後續穩定依靠著兵線推進，最終花費38分鐘送給對手5連敗，統神也拿下登上職業賽場首勝，不過拿下本季第1勝的HPS，賽後選手室並沒有過多慶祝或喜悅的感覺，令網友猜測是否對內比賽溝通時有些摩擦，HPS明（9）日將對陣強敵PSG，統神職業之路會怎麼走，仍是粉絲們關注的焦點。