好市多起司檢出「致癌物環氧乙烷」　食藥署證實已售出逾750公斤

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食藥署進一步指出，經查好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批，產品有效日期至7日、19日，高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制，經高雄市政府衛生局於6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤、230盒，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。
食藥署署長林金富接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，好市多起士檢出致癌物，已請業者回收。被問及是否會比照莓果，請好市多提出報告說明，林金富表示還不會，目前是邊境查出一批有風險，因此退運銷毀，但會拉高查驗等級，下次好市多若要輸入起士時，就會從一般抽批（2至10%）變成加強抽批（20%至50%）。
林金富解釋，邊境若有檢出不合格，就會追蹤後市場先前有無輸入相同產品，並進行抽驗，像是高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制檢出不合格，接下來食藥署就會去做風險核判，現在風險還沒有高到要好市多提出報告，否則就不給輸入。
不過林金富提醒，原則上半年內有3批不合格，就會請業者提出報告，意即好市多若再有一批起士違規，就要提出報告，另也會評估違規品項對人體危害強度，像是致癌物含量，環氧乙烷殘留1.277 mg/kg算是風險極低，食藥署會綜合研判。
至於為何好市多起士會有環氧乙烷殘留，林金富說，因為剛發生，業者還在追蹤，第一時間要先回收產品，進行下架回收銷毀工作，「這是第一要務」。
好市多則回應，關於Formaggio油漬摩佐羅拉乾酪召回一事，由於6月18日所進口的油漬摩佐羅拉乾酪於邊境檢驗出環氧乙烷，並銷毀處理，而好市多同時自主送驗其他批號的商品，同樣檢出環氧乙烷，台灣法規對於該物質規定為不得檢出，為維護會員的權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。