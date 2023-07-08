參訪高雄最美菜市場　蔡英文：年輕人在老市場築夢

擁有「高雄最美菜市場」之稱的鹽埕第一公有市場去（111）年改建完成後，接連獲得謬思設計大獎、日本BRUTUS雜誌肯定，高市府推動市場改建與青銀共市，多元風貌翻轉傳統市場。總統蔡英文今（8）特別前往參訪，由高雄市長陳其邁導覽市場設計特色，走訪市場與攤商互動交流，品嚐炒饅頭、紅茶魚丸等特色美食。
記者鄭婷襄／高雄報導
總統蔡英文指出，對於鹽埕第一市場擁有這麼多青年攤商感到驚嘆，看見了高雄的生命力與文化底蘊。因為年輕人的努力耕耘，在市場築夢展現出更多元的風貌。去年台灣設計展在高雄舉辦，中央補助鹽一市場舉辦「埕市鹽遊會」系列活動，吸引許多民眾走入鹽埕，看到市府對市場再造的用心與經營。中央會與地方持續努力，推動產業發展及市場再造，打造一個新舊文化共榮不一樣的高雄。
高雄市長陳其邁表示，歡迎總統來鹽一市場巡禮，傳統市場不僅是買菜的地方，這裡更有老高雄人共同的記憶。市場改建的方向包含文化保存與鼓勵創新，讓老朋友找到過去的記憶、讓新朋友建構未來的想像。市府與中央近三年共進行72處市場改造與活化，投入經費達4.3億元更是歷年最高，感謝總統支持與肯定，持續攜手賦予老市場新生命。
經發局指出，鹽一市場陸續獲得《Shopping Design》2022台灣設計Best100「年度建築空間規劃」獎、美國謬思設計（MUSE）室內設計類銀獎等肯定，日本知名生活文化雜誌《BRUTUS》更特別介紹並採訪進駐的青創攤商。
經發局與鹽埕地方創生團隊叁捌地方生活攜手打造青銀共市，迄今「鹽選」15家青年攤商進駐，此外，並與青年局青年創業發展基金推出「市場青年創業補助計畫」，鹽一市場就有山壹旗魚食製所、空腹虫大酒家、阿雪炸牛蒡等12家青商申請補助，與舊攤商間串起供應鏈，成功促進青銀兩代交流，為老市場注入新靈魂，打造最美菜市場。