北影紅毯／與BIGBANG前成員勝利合照！柯震東現身「16字回應」
第25屆台北電影節，今（8）日晚間登場，台灣電影人齊聚盛會。柯震東執導的《黑的教育》入圍台北電影獎8項，日前他帶領劇組前往韓國參加富川國際奇幻影展，卻與捲入性招待、毒品案的BIGBANG前成員勝利合照，柯震東笑回：「私人問題不回答，今天就只談《黑的教育》。」
記者黃雅琪/台北報導
《黑的教育》劇組柯震東、蔡凡熙、朱軒洋，近日前往韓國參加富川國際奇幻影展，朱軒洋表示，有與南韓影帝崔岷植合照很開心，一旁的柯震東聽見後感到非常羨慕。蔡凡熙以本片入圍北影影帝，心情上非常緊張，額頭還因此長出大痘痘，他透露今天有帶御守祈求順利。
2023第25屆台北電影節頒獎典禮7月8日登場，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視YouTube及LINE TODAY線上直播。詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。
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