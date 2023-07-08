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曾文烏山頭水庫蓄水量嚴重不足　部分灌區實施全面節水

▲台南市水利局說明，曾文水庫的水已被引流至烏山頭水庫。（南區水資源局提供）
▲台南市水利局說明，曾文水庫的水已被引流至烏山頭水庫。（南區水資源局提供）

記者許若茵／台北報導

今年梅雨季降雨量不如預期，曾文-烏山頭水庫目前蓄水量僅約1.12億噸，蓄水率不到2成，且未來一週無明顯降雨機率，7月15日前有颱風登陸的機率更是甚微，農委會農田水利署宣布，部分水庫灌區須實施全面節水措施。

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農水署表示，因全球暖化，造成氣候變遷，自111年下半年起，嘉南地區遭逢30年來最大旱象，今年梅雨降雨不如預期，且台灣自從2019年8月下旬白鹿颱風登陸後，已1400餘天無颱風登陸，為歷史最長紀錄，氣候異常較往年更甚；根據統計，曾文水庫5月迄今降雨量614mm，僅為歷史同期59%，而曾文烏山頭水庫目前蓄水量僅約1.12億噸，蓄水率不到2成，較歷年同期平均少了2.4億噸，水情非常嚴峻；且依氣象單位天氣預報，7月15日前有颱風登陸的機率甚微，未來一週無明顯降雨機率，因應近期水情變化及未來降雨不確定性，需審慎面對。

嘉南地區第2期作灌溉面積達4萬2千餘公頃，往年皆分成1至6組，依水庫蓄水量情形，依序宣布供灌時間，第1組及第2組已於6月21日開始供灌；面對曾文烏山頭水庫蓄水情形不佳，近期也無明顯降雨訊號，經濟部與農委會跨部會研商，依據旱災災害應變小組所提供的數據，經過精密計算並審慎評估，以目前水庫蓄水量1.12億噸已無法滿足嘉南地區今年第2期作第3組到第6組灌區約2萬8千餘公頃所需水量2.7億噸，倘勉強進行供灌，除影響明（113）年上半年民生及公共用水、一期作與春季雜作供灌外，屆時可能供灌一半，因水量不足造成農作收成不佳，甚至無法收成風險；為使該地區農民損失減到最小，經多方考量下，決議今年嘉南灌區2期作第3至6組實施全面節水停灌措施，並給予受影響農民及相關產業最大的照顧。

農委會表示，此次全面節水停灌措施補償對象為公告範圍內實際耕作者及受影響相關產業業者；補償態樣分為公告區域不種稻作且種植符合「綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.6萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.5萬元，農民可自行選擇辦理。

農委會進一步說明，針對此次受停灌影響相關產業，包括育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，農委會已提供相關輔導配套措施；另外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。

農委會強調，本次嘉南地區2期作1至2組已展開供灌並完成整田，該會農水署將加強灌溉管理，以順利完成供灌收成為目標；至於其餘4組因氣候變遷缺水，實施全面節水停灌措施部分，會積極協助受影響的農民及業者，以保障其權益，渡過缺水難關。

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