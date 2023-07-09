內幕／全日本後援會成立　賴清德展現人脈證明自己是「知日派」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸戰宣告就戰鬥位置，海外後援會也相繼成立，繼4月13日「關東信賴台灣之友會」舉行成立大會之後，多個日本台僑團所組成的「全日本台灣連合會」，也計畫在本月29日成立「全日本賴清德後援會」。
據了解，賴清德競辦高度重視本次活動，邀請多位立委及議員赴日出席，包括劉世芳、賴惠員、林靜儀與何志偉等人外，日方執政黨多名國會議員、在日僑領、台僑等人都將與會；立委郭國文與身兼民進黨政策會執行長的羅致政也將到場，另也身負重任，繼今年3月在台灣舉行「台日執政黨2+2」交流會後，本次則移師東京登場。
據悉，有別於已成立海外後援會，賴清德多半以錄製影片向支持者喊話，本次全日本台灣連合會則期盼賴清德能以直播視訊方式現身，競辦也正在積極安排中，除此之外，傳出競辦總幹事潘孟安也將親自赴日出席活動，寫下2創舉，由此可見賴清德對活動高度重視。
眾所皆知，賴清德與日本關係深厚，日本前首相安倍晉三遇刺後曾赴日弔唁，創下台日斷交後赴日最高層級，被視為台日關係突破性的發展，而日前行政院副院長鄭文燦甫結束訪日行程，更是繼台日斷交後，僅次於賴清德，第二高的行政部門層級，睽違29年後首度有副閣揆訪日，顯見台日雙邊情誼緊密。
昨日適逢日本前首相安倍晉三逝世一周年紀念，賴清德於臉書感念安倍對台灣的支持與協助，強調台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。而早在賴清德擔任公職開始，便開始積極耕耘對日關係，累積不少日本人脈，並與日本政壇交往深厚，如今拋出深化雙邊關係承諾，證明自己是台灣近年來「親日派」代表的不二人選。