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內幕／全日本後援會成立　賴清德展現人脈證明自己是「知日派」

▲「全日本賴清德後援會」於本月29日將在東京登場，據悉競選總幹事潘孟安將赴日出席，另積極安排賴以視訊方式現身。（圖／民進黨提供）
▲「全日本賴清德後援會」於本月29日將在東京登場，據悉競選總幹事潘孟安將赴日出席，另積極安排賴以視訊方式現身。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

距離選舉倒數不到200天，民進黨主席暨總統參選人賴清德於上月底完成全台各縣市「信賴台灣之友會」，宣告陸戰就戰鬥位置，海外後援會也將相繼成立，日台僑團體將在本月底成立「全日本賴清德後援會」。眾所皆知，賴清德與日本關係深厚，更是格外重視本次活動，據了解，除了競選總幹事潘孟安將親自赴日出席外，同時也安排在活動當天，以直播視訊方式跨海現身，宣誓勝選決心。

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由賴清德支持者所發起的「信賴台灣之友會」，4月16日從台南本命區啟動，上月底在新北壓軸登場，立法院長游錫堃、行政院前院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍與地方民代齊聚，現場更湧進4千名支持者，完成全台最後一塊拼圖，象徵社會力百工百業後援會將接棒成立。

陸戰宣告就戰鬥位置，海外後援會也相繼成立，繼4月13日「關東信賴台灣之友會」舉行成立大會之後，多個日本台僑團所組成的「全日本台灣連合會」，也計畫在本月29日成立「全日本賴清德後援會」。

據了解，賴清德競辦高度重視本次活動，邀請多位立委及議員赴日出席，包括劉世芳、賴惠員、林靜儀與何志偉等人外，日方執政黨多名國會議員、在日僑領、台僑等人都將與會；立委郭國文與身兼民進黨政策會執行長的羅致政也將到場，另也身負重任，繼今年3月在台灣舉行「台日執政黨2+2」交流會後，本次則移師東京登場。

據悉，有別於已成立海外後援會，賴清德多半以錄製影片向支持者喊話，本次全日本台灣連合會則期盼賴清德能以直播視訊方式現身，競辦也正在積極安排中，除此之外，傳出競辦總幹事潘孟安也將親自赴日出席活動，寫下2創舉，由此可見賴清德對活動高度重視。

眾所皆知，賴清德與日本關係深厚，日本前首相安倍晉三遇刺後曾赴日弔唁，創下台日斷交後赴日最高層級，被視為台日關係突破性的發展，而日前行政院副院長鄭文燦甫結束訪日行程，更是繼台日斷交後，僅次於賴清德，第二高的行政部門層級，睽違29年後首度有副閣揆訪日，顯見台日雙邊情誼緊密。

昨日適逢日本前首相安倍晉三逝世一周年紀念，賴清德於臉書感念安倍對台灣的支持與協助，強調台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。而早在賴清德擔任公職開始，便開始積極耕耘對日關係，累積不少日本人脈，並與日本政壇交往深厚，如今拋出深化雙邊關係承諾，證明自己是台灣近年來「親日派」代表的不二人選。

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