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美國合法添加？好市多起司含致癌物環氧乙烷　好市多：已下架招回

▲好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出一級致癌物「環氧乙烷」，有消費者爆料指稱接到好市多招回通知，稱「環氧乙烷」在美國是合法添加。（圖／食藥署提供）
▲好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出一級致癌物「環氧乙烷」，有消費者爆料指稱接到好市多招回通知，稱「環氧乙烷」在美國是合法添加。（圖／食藥署提供）

記者徐銘穗/綜合報導

有消費者爆料，指接到好市多通知招回某款起司產品，因其被檢出含「環氧乙烷」，還稱其在美國是合法添加。對此，食藥署今（8）天證實，好市多從美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷，共1批913.92公斤、效期「20230707、20230719」，其中約757公斤恐已下肚，除要求業者回收，最重可處2億元罰鍰。對此，好市多晚間正式回應，已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。

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食藥署副署長林金富說，因該產品之前沒有違規紀錄，將加強抽批為20%至50%，之後也會做整體風險研判。他說，依《食品安全衛生管理法》規定，環氧乙烷在台灣食品中為不得檢出；已進口部分除下架回收銷毀外，並可按食安法，視情節輕重，處業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲好市多從美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷，已賣出超過757公斤。（圖／記者陳明中攝）
▲好市多從美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷，已賣出超過757公斤。（圖／記者陳明中攝）
對此，好市多晚間回應表示，由於112/06/18所進口的油漬摩佐羅拉乾酪於邊境檢驗出環氧乙烷，並銷毀處理，而好市多同時自主送驗其他批號的商品，同樣檢出環氧乙烷，台灣法規對於該物質規定為不得檢出。為維護會員的權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

▲哈根達斯（Häagen-Dazs）去年八月香草等5項產品也被檢出農藥「環氧乙烷」超標。（圖／食藥署提供）
▲哈根達斯（Häagen-Dazs）去年八月香草等5項產品也被檢出農藥「環氧乙烷」超標。（圖／食藥署提供）
這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，今年4月台北市衛生局公布速食麵抽驗結果，「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」2件產品檢出殘留可能致癌的環氧乙烷，已要求販售場所下架同批號產品。此外，過去食藥署邊境查驗違規名單中，也多次發現不合格進口泡麵，包含含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。

知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」去年八月也曾在多國因檢出農藥「環氧乙烷」超標，已遭法國、比利時、新加坡、香港、愛爾蘭發布回收警訊，其中台灣也進口到5項不合格批號的產品，共約45萬杯冰淇淋，代理商宣布即刻下架並開放消費者退貨。

好市多起司檢出「致癌物環氧乙烷」　食藥署證實已售出逾750公斤

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