美國合法添加？好市多起司含致癌物環氧乙烷　好市多：已下架招回

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對此，好市多晚間回應表示，由於112/06/18所進口的油漬摩佐羅拉乾酪於邊境檢驗出環氧乙烷，並銷毀處理，而好市多同時自主送驗其他批號的商品，同樣檢出環氧乙烷，台灣法規對於該物質規定為不得檢出。為維護會員的權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。
根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。
環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。
這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，今年4月台北市衛生局公布速食麵抽驗結果，「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」2件產品檢出殘留可能致癌的環氧乙烷，已要求販售場所下架同批號產品。此外，過去食藥署邊境查驗違規名單中，也多次發現不合格進口泡麵，包含含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。
知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」去年八月也曾在多國因檢出農藥「環氧乙烷」超標，已遭法國、比利時、新加坡、香港、愛爾蘭發布回收警訊，其中台灣也進口到5項不合格批號的產品，共約45萬杯冰淇淋，代理商宣布即刻下架並開放消費者退貨。