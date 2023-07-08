明治天皇最溫柔靠山　走出深宮、創造新日本的昭憲皇太后

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1858年，德川幕府的大老井伊直弼與老中間部詮勝等人，未經孝仁天皇允許，私自簽訂《日美修好通商條約》等五國條約，還擅自決定立德川家茂接任幕府將軍，此等公然挑戰天皇權威的行動，讓孝明天皇發動安政大獄，許多公武合體派的要員都被株連。一條忠香為了擺脫厄運，將年僅九歲的勝子改名為『壽榮姬』，沒想到沖喜還真的有效，他僅被處以戒慎十日就安全下莊了，相較於其他人被免除職務、告老還鄉的懲戒輕微許多。
一條美子從小身體就不好。因為日本的公卿貴族普遍吃很精緻的澱粉而且篤信佛教，普遍吃素不吃肉，因此蛋白質與微量元素都嚴重攝取不足，導致健康普遍不好。一條家為了調養美子的身體，只好讓她開始吃肉與雞蛋，據說就是因為如此，才讓她的智力發育遠勝於其他同輩公卿子女。她在十一歲的時候開始學習各種漢學、琴棋書畫、花藝茶道與和歌。就當時而言，已經學習花藝茶道的女性貴族，其實沒必要再學這麼多，可見她不僅天資聰穎，還很勤奮向好學。不過她的學養還受到來自堅定尊皇派的女漢學家－若江熏子的影響。由於教學嚴厲，美子常因而哭泣，不過她們的關係其實是非常友好的。也因為熏子是個堅定的擁皇派，讓美子的思想沒受到父親太多影響。
1867年，孝明天皇突然駕崩，年僅十四歲的明治天皇登基。公卿們趕緊要幫天皇找個皇后。由於當時傳言孝明天皇之死與倒幕派有關，讓出身公武合體派的英照皇太后覺得一定要找個公武派背景的人比較安心，於是一條家的女兒就被相中了。另一個說法是，當時有十個選妃。明治天皇注意到美子在下將棋的時候，表情與動作所顯露出來的個性特別吸引他，因而對她產生興趣。無論如何，美子在1869年入宮受封為皇后。聽說她為了避諱自己大天皇三歲，還一度謊報自己的年紀。
1869年，明治天皇將皇室從京都搬遷至東京城，成為日後的皇居。美子皇后第一次離開京都，但她沒有像之前的皇后被嚴禁公開露臉執行任務。為了向歐洲學習，她跟隨丈夫的西化政策，主動廢除公卿女子將牙齒、眉毛塗黑的習俗，帶動皇室一律在公開場合穿著西式洋服。她的說法是上下不分的和服過於笨重，會限制女孩子的行動，造成不方便。也因為她的帶頭作用，讓日本從上到下開始接受了穿洋服、西化的生活習慣。
此外，為了擺脫公卿弱不禁風、娘娘腔的形象，起初西鄉隆盛還會派遣武士到宮中教導天皇與公卿學習馬術與相撲，讓天皇成為一個有收集劍癖好的男子漢。但是隨著接觸到越來越多的西方學術與地理，美子對於西學產生更多興趣，一度請女留學生進宮講授留學心得《洋行心得書》。為了向西方的皇室看齊，宮中的許多典章制度，開始仿照歐洲皇室。為了讓華族女子也能跟上西方潮流，她開始投入華族女子的西式教育運動。明治十八年（1885年）先後舉辦了華族女子學校（如今的學習院女子高中部），以及お茶の水の東京女子師範學校」（現御茶水女子大學）。兩年後，又親贈華族女子學校『金剛石』等物品以資鼓勵，開啟了日本往後女子西式教育的發展。
另外，美子也非常熱衷慈善事業。當時的歐洲皇室對於因戰爭連年，戰場上無人拯救的傷兵引起人道爭議，因而促此各國皇室興起紅十字會運動。日本爆發西南戰爭時，無論是政府軍或薩摩軍也都死傷慘重。當時日本紅十字會的前身博愛社的領導人－佐野常民伯爵，曾在1867年的巴黎世博會看過國際紅十字會，因而在諸多因緣際會下，與政府軍大都督有棲川宮熾仁親王一起向明治天皇夫婦報告此事。美子對此甚感興趣，開始積極投入日本紅十字會與軍事救援體系的建立。
美子皇后以皇室名義直接捐款贊助的博愛社，讓這個組織得以遍及日本。也促使博愛社於1887年，在日本加入日內瓦公約後，博愛社正式改名為日本紅十字會。為了吸引華族與地方名門共襄盛舉，還建立特別會員和名譽社員制度，誘使更多有力人士一起加入。為了感念美子皇后的積極參與，紅十字會的徽章有著鳳冠與象徵皇室的『桐』與『族』的圖騰。此外，日本紅十字會的榮譽會長一定由天皇皇后擔任。1912年，美子以皇太后的身份向國際紅十字總會捐贈十萬日圓，國際紅十字總會以此捐款建立了「昭憲皇太后基金」。
其實明治天皇在當時大可親政，因而時常與改革派有些權力角力。不過美子卻認為既然已選擇了君主立憲，就當謹守份際，不要走回頭路。據聞1884年，開化派的伊藤博文就因改革問題與天皇產生爭執而病倒，為了緩和兩人之間的緊張，美子皇后派人代表天皇去慰問他，成功化解了危機。就美子皇后而言，她也同樣可以按照江戶幕府的大奧制度，有了掌握控制國家事務的機會，但是她始終保持自律。畢生無子的她，收養了明治天皇的側室之子－嘉仁親王，也就是日後的大正天皇，日後也晉身為皇太后。但是她在倒下的前一刻，仍繼續積極走向社會，以身作則成為日本新時代女性的典範，也成為日後日本皇后的標竿了。