環氧乙烷是啥？不只好市多起司！哈根達斯也曾被檢出　誤食後果曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
據國衛院國家環境毒物研究中心資料，環氧乙烷是一種人造氣體，主要用於製造乙二醇，是拿來製造抗凍劑和聚酯的化學物質。環氧乙烷也用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒。
在一些國家如印度、加拿大和美國，環氧乙烷被允許在農業上用作燻蒸劑來殺死害蟲、細菌（包含內孢子）、黴菌及真菌，因具高揮發的特性，環氧乙烷會自行分解到空氣中，殘留在食物是很微量的。然而由於環氧乙烷具有致突變性和致癌性的科學證據，歐盟是禁止將其用作殺蟲劑，在台灣也是禁用的農藥。
不過，世界衛生組織「國際癌症研究機構（IARC）」將環氧乙烷列為1級致癌物，也就是「對人類有明確致癌性的物質」。主要會影響的族群是製造或使用環氧乙烷場域的工作者，因空氣中環氧乙烷濃度較高，因此可能藉由呼吸或皮膚接觸而暴露，在美國由於環氧乙烷可用於燻蒸香料或藥草，也可能經由空氣而殘留在食物上，不過量非常少。
在不同的研究發現，若暴露接觸到空氣中高濃度環氧乙烷，會對肺部產生刺激，也會引發頭痛、記憶力減退、麻木、噁心和嘔吐等症狀，並可能造成孕婦流產，甚至可能提高血癌和乳癌的罹患風險。
萬一吃下殘留環氧乙烷的起司或冰淇淋該怎麼辦？成大副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋曾說明，他認為其含量應很低，不至於造成健康危害，提醒民眾不必太過擔心，不過他也建議，食品中的環氧乙烷管理，食藥署可以再強化檢測，並利用檢測結果進行風險評估、管理及溝通。