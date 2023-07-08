TikTok帶動印尼電商熱！實體購物中心蕭條　政府會否加強監管受矚

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《CNA》訪問了一家鞋子的零售業者，對方透露目前每天在網路上可以賣出100雙鞋，包括TikTok、蝦皮和IG都是銷售的渠道，反觀實體店面，即便在銷售比較好的日子裡，也只能賣出20～30雙鞋。而其他販賣頭巾、衣服的業者也都有類似的經驗。
對於許多零售業者來說，在疫情期間為了生存，已經發展出一套線上購物經營模式，而如今疫情過後，他們仍然繼續專注在服務網路上消費者的需求，但這卻苦了購物中心業者。
印尼購物中心協會（APPBI）主席表示，許多購物中心正陷入困境，他認為購物中心應該思考轉型，讓自己不僅僅是購物，而是社交互動的場域，可以提供人們用餐、逛街，具有時尚、休閒的功能，如此才符合現代化購物中心的定位。但主席也坦承，許多購物中心就算願意轉型，也未必擁有所需要的經費。
印尼政府將6月底的開齋節假期延長為5天，藉此鼓勵民眾出遊。假期間確實讓購物中心出現久違的人潮，不過只是暫時的，隨著假期結束，一切恢復原樣。
根據《曼谷郵報》報導，雖然印尼政府迄今都表現出對TikTok的支持，但依然有許多人擔心，政府最終會加強對TikTok的監管。
除了荒涼的購物中心之外，TikTok帶來的「副作用」還體現在其他方面，像是一些女性直播主播在直播時積極討要禮物，引來印尼政府的譴責，另外在印尼有一個流行的關鍵字是「TikTok讓我買買買」（#Tiktokmademebuyit），也引發對於消費文化的質疑與批評。
不過《曼谷郵報》報導最終結論，大多數印尼的中小型零售業者，仍然正在前仆後繼地投入TikTok Shop，這股線上淘金熱方興未艾，大家都不願錯過這波機會。